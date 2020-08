Wittstock

Er war der strahlende Sieger eines erfolgreiches Tages in Wittstock: Benjamin Schulte gewann den Publikumspreis auf der ersten Open-Air-Gallery am Sonntag auf dem Bleichwall. 34 Künstler hatten dort den ganzen Tag über Exponate präsentiert. Viele davon hatten sich mit eigenen Werke um den Publikumspreis beworben und auf zahlreiche Besucher-Stimmen gehofft. Doch keiner beeindruckte die Gäste mit seinen Werken offenbar so sehr wie der 29-jährige Holzbildhauer aus Netzeband.

Deutlich an der Spitze

„Der Sieger liegt mit deutlichem Vorsprung vorn“, steigerte Georgia

Große Freude: Benjamin Schulte nahm den Scheck über 500 Euro von Andreas Meyer, dem Präsidenten der Wittstocker Rotarier, entgegen. Quelle: Björn Wagener

Arndt, die Leiterin des Amtes für Kultur und Tourismus der Stadt Wittstock, die Spannung, als die Preisverleihung um 18 Uhr begann. Dort hatten sich viele Zuschauer eingefunden, um den Höhepunkt zum Abschluss des Tages nicht zu verpassen.

Als der Name Benjamin Schulte fiel, war die Freude bei dem jungen Mann groß. Er konnte sich über einen Scheck über 500 Euro freuen. Gestiftet wurde dieser Betrag vom Rotary Club Wittstock. Dessen Präsident Andreas Meyer überreichte ihn an Schulte.

„Vielen Dank für diese anspruchsvollen Objekte. Ich glaube, da ist noch jede Menge drin. Es hat mich sehr fasziniert“, sagte Georgia Arndt an Benjamin Schulte gerichtet.

Holz mit spezieller Knüll-Optik

Das Geheimnis hinter seinen Kunstwerken ist ebenso einfach wie

Auch Pfähle bekommen den ganz speziellen Knüll-Knick. Quelle: Björn Wagener

außergewöhnlich: Er lässt Holz so aussehen wie geknülltes Papier. Die Werke vermitteln den Eindruck, als müsste man nur rechts und links einmal ziehen, um das Holz zu glätten. Aber das funktioniert natürlich nicht. Zudem sind in manchen der gewollten Knitterfalten bei näherem Hinsehen Gesichter zu erkennen. Aber es müssen gar nicht immer Flächen sein. Auch Holzpfähle mit dem gewissen Knüll-Knick hat Schulte im Programm. Sie sind ein absoluter Hingucker.

Dieser Mann ist buchstäblich ein Knüller. „Meine Vorlagen sind aus Papier“, sagt er.

Lindenholz als Arbeitsmaterial

Er knüllt es und überträgt diese Formen dann mit verschiedensten

Im Holz sind sogar Gesichter erkennbar. Quelle: Björn Wagener

Holzwerkzeugen auf seine Rohlinge aus Lindenholz. „Es ist schön weich und lässt sich gut bearbeiten. Da kann man richtig schön reinlöffeln.“ Nach dem Modell aus Papier werden auf dem Holz zunächst die Höhen herausgemessen und dann die einzelnen Formen Stück für Stück herausgearbeitet – vom höchsten bis zum tiefsten Punkt. „Es ist in etwa so wie ein Wasserbecken, aus dem man immer mehr Wasser herauslässt“, beschreibt Schulte seine Vorgehensweise.

Dieser besondere optische Eindruck, der am Ende entsteht, kommt an. Immer wieder bleiben Menschen an seinen originellen Werken stehen und freuen sich mit ihm über den Gewinn des Preises. „Ich finde es auch gut, dass jeder Künstler von der Stadt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 Euro bekommen hat, um hier teilzunehmen. So etwas habe ich noch nirgendwo erlebt.“

Preise auch für die Besucher

Doch gewinnen konnten auch die Besucher. Unter allen, die eine Stimme für die Prämierung abgegeben hatten, wurden Preise verlost – Gutscheine für den Besuch von touristischen Highlights der Stadt wie die Aussichts- und Gedenkplattform 1636, das Daberturm-Ensemble, den Archäologischen Park in Freyenstein oder eine Jahreskarte für die Stadtbibliothek. Auch eine historische Stadtführung für bis zu 20 Personen lockte.

Nach dem großen Erfolg der Open-Air-Gallery solle eine solche auch im kommenden Jahr wieder stattfinden, kündigte Georgia Arndt an.

Von Björn Wagener