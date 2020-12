Wittstock

Wohin in der siebten Klasse? Grundschüler und ihre Eltern müssen sich darüber schon jetzt Gedanken machen, wie es nach der sechsten Klasse weiter geht. Die MAZ versucht eine kleine Orientierungshilfe zu leisten – auch weil die Tage der offenen Tür in diesem Jahr wegen Corona ausfallen müssen. Hier: die Polthier-Oberschule in Wittstock.

Ohne Praxis ist die Theorie nur halb so viel wert. Getreu diesem Motto hat sich die Polthier-Oberschule seit Jahren das Praxislernen auf die Fahnen geschrieben. Der selbst auferlegte Anspruch lautet: In der zehnten Klasse sollen die künftigen Absolventen bereits wissen, welche Berufsfelder sie bevorzugt interessieren und in welchen sie sich eine Ausbildung überhaupt nicht vorstellen können, erzählt Eva-Maria Vanino in ihrer Funktion als Schulleiterin. Sie ist der symbolische Kopf der Polthier-Schule mit ihren 30 Kollegen und zurzeit 303 Schülern.

Anzeige

Diejenigen Jugendlichen, die als frischgebackene Siebtklässler Wittstocks Oberschule besuchen, kommen auch gleich im ersten Jahr an der Schule mit dem Praxislerneinheiten in Kontakt. Eine Kooperation mit der Bildungsgesellschaft Pritz­walk sorgt dafür, dass Schüler bei den zweimal jährlichen Besuchen ihre Fertigkeiten austesten können.

Berufsorientierung wird groß geschrieben

In der neunten und zehnten Klasse ergänzen die traditionellen zweiwöchigen Betriebspraktika den Pfad der Erleuchtung in Sachen Berufsorientierung. So manches Mal waren die schuleigenen Aktionen, die Lernenden mit der Arbeitswelt zu verknüpfen, erfolgreich. „In einigen Fällen ist das durchaus ein Türöffner, zum Beispiel beim KMG-Klinikum“, so Vanino.

Doch wer meint, nach seinem Zehnte-Klasse-Abschluss nichts mehr mit der Bildungseinrichtung zu tun zu haben, täuscht sich. Polthier hat auch nach dem Abschluss ein Auge auf die Absolventen. Die Schule wird über den weiteren Lebensweg informiert und weiß beispielsweise, in welcher Ausbildung beziehungsweise an welcher Berufsschule der einstige Polthier-Schüler war. Für die Wittstockerin ist das ein gutes Mittel, um festzustellen, wie hoch die Abbrecherquote unter den Ehemaligen sei.

Mehr als die Hälfte der Schüler beginnen nach dem Abschluss eine Berufsausbildung

„In der Regel absolvieren mehr als die Hälfte der Schüler nach ihrem Abschluss eine Berufsausbildung“, so Vanino. Und: Erfahrungswerte zeigten, „dass wir vor fünf Jahren noch eine Abbrecherquote bei der Ausbildung unserer Zehntklässler von etwa 15 Prozent hatten. Inzwischen konnten wir die Abbrüche auf etwa fünf bis sechs Prozent senken“, resümiert die Schulleiterin.

Wer allerdings das Abitur im Sinn hat, kann dies nach Abschluss bei der Polthier-Schule an einem Oberstufenzentrum nachholen. „Unser Abschluss ist dafür die Eintrittskarte“, betont sie etwas, das einigen gar nicht klar ist.

Auszeichnungen wie der „Zukunftspreis der Berufsorientierung“ bestätigen der Schule ein rühriges Engagement. Das erstreckt sich neben der Berufsvorbereitung auch auf das Bereitstellen außerschulischer Arbeitsgemeinschaften. Insgesamt 18 Schul-AGs – etwa Kegeln, Reiten, Gitarrenunterricht und mehr – bietet die Bildungseinrichtung.

Virtueller Rundgang durch die Einrichtung

Mit ihrem Schulangebot begeistert die Schule nicht nur Familien in Wittstock, sondern setzt sich beispielsweise auch gegen Schulangebote in Neuruppin durch.

Damit Sechstklässler und ihre Familien sich trotz Corona einen guten Einblick von der Schule machen können, haben eifrige Schüler wie Hannah Schulz, Anastasia Knebel und Fabian Schneider sowie Jamie Helmke einen Film erstellt. Gezeigt werden ein Rundgang durch die Einrichtung inklusive Kurzinterviews. Zeitnah soll er auf der Homepage veröffentlicht werden.

Lesen Sie auch:

Wittstocker Gymnasium informiert Eltern online

Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin: Berufe im Fokus

Puschkin-Oberschule in Neuruppin: Engagierte Berufsvorbereitung

Von Susann Salzmann