Klappern tut sie zwar nur noch zu besonderen Anlässen und rauschend ist der Bach wegen des Niedrigwassers auch nicht mehr, dennoch hat die Walkmühle bei Dranse auch nach über 300 Jahren Geschichte nichts von ihrer Faszination verloren. Davon konnten sich beim 26. Deutschen Mühlentag am Montag zahlreiche Besucher überzeugen.

Die Eigentümer dieses technischen Denkmals, Markus Habegger und seine Frau Petra, hatten anlässlich des Aktionstages mal wieder die Pforten für Gäste geöffnet. „Das machen wir nach Absprache aber auch mal außerhalb des Mühlentages“, sagte Markus Habegger. Die Eheleute und ein Team aus Helfern hatten wieder alles vorbereitet, um ihre Gäste verköstigen zu können – mit selbstgebackenem Kuchen, Getränken und natürlich Informationen über die Mühle.

Die war ursprünglich 1705 als zum Walken für die Wittstocker Tuchmacher errichtet worden, wie Markus Habegger bei einer Führung durch das historische Gebäude erklärte. Als jüngste von insgesamt vier Walkmühlen um die Stadt herum. „In Wittstock gab es kein Gefälle, das das Mühlrad hätte antreiben können“, sagte Markus Habegger. Erst als die Stadt 1836 die erste Dampfmaschine einsetzte, wurde die Walkmühle nach und nach aufgegeben.

Die Walkmühle 1705 wurde eine Walkmühle zum Walken der Tuche für die Wittstocker Tuchmacher gebaut. 1855 wurde die Walkmühle zur Getreidemühle umgebaut, 1871 brannte sie infolge einer Staubexplosion ab und wurde erst 1880 wieder aufgebaut. Bis 1900 war es eine Getreidemühle, 1905 wurde der Wasserradantrieb auf modernen Wasserturbinenantrieb umgerüstet. Ab 1960 wurde nur für Futterzwecke geschrotet, 1980 wurde die Mühle abgeschaltet. Die Gaststätte, die schon 1962 am Mühlenhaus angebaut wurde, war bis 1989 geöffnet. Die neuen Eigentümer haben die erhaltene Mühlentechnik in dreijähriger Arbeit funktionstüchtig gemacht. Gelegentlich wird sie vorgeführt. Als Antrieb dafür dient seit 1944 ein Elektromotor. Eine Besonderheit sind das funktionstüchtige Mahlwerk mit Boden- und Läuferstein und einem Kran zum Wechseln der Mahlsteine, der Mühlenfahrstuhl und die Becherförderwerke. Mehr Informationen unter: www.walkmuehle-dranse.de

Nach dem Umbau konnte sie fortan als Getreide- und später auch als Schrotmühle genutzt werden. Bis Ende der 1950er Jahre wurde in Walkmühle noch Mehl gemahlen. Im Mühlhaus war zudem eine Kneipe bis zur Wende eingerichtet. „Wegen der nahen sowjetischen Garnison war das Lokal immer gut besucht“, so der Mühlenbesitzer.

Markus Habegger bestieg mit den Besuchern alle drei Etagen des Mühlwerks und erklärte den Mahlprozess. „heute wäre die Mühle nicht mehr rentabel“, betonte er dabei. Denn moderne Mühlen seien erstens viel leistungsfähiger und zweitens auch hygienischer. „Wenn ich hier eine Stunde mahle, muss ich tagelang sauber machen“, erklärte Markus Habegger.

Mit einigen Besuchern kam er darüber hinaus ins Gespräch. Zum Beispiel mit einem Herrn, der zuvor die Pritzwalker Mühle besucht hatte. „Diese Mühle ist gute 100 Jahre jünger als unsere und ist zudem eine Industriemühle“, stellte Markus Habegger einen Vergleich auf. In Walkmühle würden sich darüber hinaus noch alles originale Teile befinden.

Neben Gastronomie, Mühlenführungen und der Musik der Band „Eisenbahn Wittstock, die auf dem Hof ordentlich für Stimmung sorgte, bekamen Besucher auch was fürs Auge geboten. Unter dem Motto „Das Wandern ist des Müllers Lust“ hatte Markus Habeggers Sohn, Thomas Habegger, eine kleine Fotoausstellung vorbereitet.

„Die 18 Aufnahmen stammen von meinen Wanderungen“, erklärte der Fotograf. Neben Motiven aus der Schweiz, Costa Rica und Schottland war auch eines aus Dranse zu sehen. Zuvor sei er schon gefragt worden, ob er die Ausstellung nicht verlängern könne. „Vielleicht zeigen wir die Bilder ja nochmal in Dranse oder in Wittstock“, blickte er in die Zukunft.

