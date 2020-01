Wittstock

Ein Blümchen als Geschenk – wer freut sich nicht darüber? Wer beim jüngsten MAZ-Betriebsausflug dabei ist, bekommt eine solche kleine Aufmerksamkeit überreicht, wenn er will. Doch um Gartenbau geht es an diesem Nachmittag nicht. Vielmehr stehen die 14 Teilnehmer des Ausflugs im Werkstattbereich der Firma EWM in der Ruppiner Straße im Gewerbegebiet Stadtberg in Wittstock. Hier dreht sich alles um die Lichtbogen-Schweißtechnik.

Zur Galerie Lichtbogen-Schweißen als Erlebnis: Der MAZ-Betriebsausflug bei der Firma EWM in Wittstock hielt viele interessante Augenblicke bereit.

Blumen aus Stahl

Das ist den Blümchen anzusehen. Sie sind aus Stahl, frisch aus einer Platte herausgetrennt.

Donnerwetter! Wie schnell und präzise das geht. Das macht Eindruck bei den Gästen. „Schauen Sie bitte nicht direkt in den Blitz“, rät Anwendungstechniker Bernd Lehmann. Kurz darauf ist die computergesteuert hergestellte Form fertig. Außer Blumen wären auch Wildschweine im Angebot.

Doch das ist nur ein winziger Einblick in eine Welt voller Physik, Technik und Präzision. Beim Lichtbogenschweißen wird Metall mit Metall verbunden.

Bei 1200 Grad

Das geschieht mit Hilfe von elektrisch erzeugter Wärme. Der 1200 Grad heiße Lichtbogen entsteht bei einem Kurzschluss zwischen einer Elektrode und dem Werkstück. Das Metall schmilzt durch die hohe Temperatur des Lichtbogens – ebenso wie die zugeführte Elektrode aus kupferummantelten Stahl. So entsteht eine Schweißnaht.

Die Besucher können Bernd Lehmann über die Schulter schauen, als er zeigt, wie’s geht – natürlich mit Sichtschutz. Gleichzeitig werden alle Parameter des Schweißvorgangs auf einem Bildschirm angezeigt. Somit ist die Qualität der Arbeit direkt nachvollziehbar.

Wer möchte es mal probieren?

Und dann wird’s richtig volksnah. „Wer möchte es selbst mal probieren?“, fragt Lehmann in die Runde. Wilfried Nimtz aus Pritzwalk, der zu DDR-Zeiten schon geschweißt hat, geht buchstäblich auf Tuchfühlung mit dem Lichtbogen. „Das ist schon was anderes als früher, auch mit der ganzen Elektronik und so“, sagt er nach dem kleinen Erlebnis.

EWM in Wittstock Branche: Metallbau Produkte: Schweißgeräte und -anlagen samt passender Komponenten Standort: Ruppiner Straße 6, 16909 Wittstock Mitarbeiter: 25 Ausbildungsberufe: keine Offene Stellen: aktuell keine, in Zukunft Servicetechniker, Außendienst und Lageristen Kontakt: info@ewm-wittstock.de.

Die Spezialisten von EWM decken alle Bereiche rund ums Lichtbogenschweißen ab – von der Herstellung und Forschung und Entwicklung über Service und Dienstleistungen wie die Vermietung bis hin zur Reparatur von Schweißgeräten, auch direkt beim Kunden.

In vielen Bereichen zu Hause

Zu letzteren zählen viele bekannte Firmen aus verschiedensten industriellen Bereichen wie etwa dem Fahrzeugbau, Schiffsbau, der Luft- und Raumfahrt oder der Lebensmittelindustrie. Bei Bedarf erarbeitet EWM spezielle Problemlösungen für den Kunden und bietet Fachvorführungen an. Außerdem gehört der Verkauf von Produkten rund um Zubehör und Arbeitsschutz zum Portfolio.

EWM ist ein Familienunternehmen, das von Bernd und Michael Szczesny geführt wird.

1957 geht es los

Edmund Szczesny gründete es 1957 unter dem Namen Elektrowerke Mündersbach ( Rheinland-Pfalz) – daher die Abkürzung EWM. In Mündersbach ist bis heute der Stammsitz. Dort gibt es unter anderem drei Produktionswerke. „80 Prozent der verbauten Komponenten fertigen wir selbst. Das sichert die Qualität“, erklärt Standort-Leiter Toralf Pekrul. Rund 60.000 Schweißgeräte und Anlagen würden jährlich hergestellt. Zehn Prozent des Umsatzes flössen in Forschung und Entwicklung.

Rund 400 Niederlassungen

Etwa 400 Vertriebs- und Service-Niederlassungen finden sich außer in Deutschland auch in Österreich, Tschechien, Großbritannien, der Türkei, Spanien, Italien, Frankreich, Indien und China. Vor allem die Chinesen beeindrucken Toralf Pekrul: „Sie haben uns längst überholt, denn sie haben eine unglaubliche Disziplin.“ EWM beschäftigt weltweit rund 850 Mitarbeiter.

Seit dem 21. September 2018 sind 25 davon in Wittstock anzutreffen. Damals eröffnete das Technologie- und Vertriebszentrum nach nur zehn Monaten Bauzeit.

3,8 Millionen Euro investiert

3,8 Millionen Euro investierte EWM, um auf der „grünen Wiese“ einen rund 2000 Quadratmeter großen Standort zu schaffen, der verkehrsgünstig nah zur A 24 zwischen Berlin und Hamburg und zur A 19 in Richtung Rostock liegt.

Die Besucher erleben seine Entstehung in einem Zeitraffer-Film. Danach unternehmen sie einen Rundgang durch das hochmoderne Gebäude. Im Lager sind rund 150 Schweißanlagen ständig vor Ort.

Trockeneis im Einsatz

Servicetechniker Ramon Panzer demonstriert, wie mit Trockeneis und Druckluft Bauteile im Handumdrehen blitzsauber werden. Auch das gehört zum Leistungsspektrum von EWM.

Der Standort bietet ebenso modernste Computerarbeitsplätze, die beinahe an ein Architekturbüro erinnern. Bei Ankunft des Mitarbeiters schaltet sich die individuelle Beleuchtung selbst ein und bei Abwesenheit wieder aus. Die Tische fahren per Tastendruck auf die gewünschte Höhe, so dass bei Bedarf auch im Stehen gearbeitet werden kann.

Mehr Mitarbeiter angestrebt

Einige Büros sind noch unbesetzt. „Wir wollen die Mitarbeiterzahl auf 40 erhöhen“, sagt Toralf Pekrul. Über einen Flat-Screen im Konferenzraum sind Video-Verbindungen zu allen anderen Standorten in der Welt möglich. Der Pausenraum verfügt über eine umfassende Küchenausstattung. „Das ist ja ein Traum, alles vom Feinsten“, sagt jemand aus der Gruppe.

Ein Quantensprung

Die Besucher sind beeindruckt. „Das ist ein Quantensprung. Das kann man mit früher überhaupt nicht mehr vergleichen“, sagt Reinhard Krusemark aus Neuruppin, der viele Jahre lang, bis 1994, als Schweißtechniker bei der Bahn arbeitete.

Zum Abschied gibt’s für jeden eine Tasse und einen Kugelschreiber mit Firmenlogo. Die Erinnerung wird lange bleiben – nicht nur wegen der Blümchen aus Metall.

Von Björn Wagener