Blumenthal

In der Nacht zu Dienstag gerieten ein 35-Jähriger sowie ein 39-Jähriger Mopedfahrer auf dem Radweg an der Straße der Einheit in Blumenthal in eine Verkehrskontrolle.

Mopedfahrer fallen gleich mehrfach negativ auf

Beide Männer waren zum einen nicht im Besitz eine Fahrerlaubnis. Es wurden außerdem Drogenschnelltests angeordnet, die bei beiden Männern positiv auf Amphetamine reagierten.

Zudem hatte der Ältere noch einem Atemalkoholwert von 0,57 Promille vorzuweisen. Nicht zuletzt gaben die beiden den Angaben der Polizei zufolge eine geringe Menge an Betäubungsmitteln freiwillig heraus.

Unter Drogen und alkoholisiert – Mopedfahrer müssen zu Fuß nach Hause

Es wurden Blutproben, anschließend konnten die Männer ihren Heimweg zu Fuß fortsetzen. Anzeigen wegen Verstoßes der Pflichtversicherung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitzes von Betäubungsmitteln wurden gefertigt.

Von MAZonline