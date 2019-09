Wittstock

Ein 36-Jähriger mit 1,71 Promille holte am Mittwoch in der Gröperstraße in Wittstock persönliche Sachen aus einer Wohnung. Dabei kam es zum Streit mit einer 35-Jährigen.

Dabei soll der Mann die Frau in die Wange gebissen haben. Zudem besprühte er einen Fernseher mit Farbe.

Er schubst einen Polizisten

Vor Ort wurde er gegenüber Beamten aggressiv und schubste einen Polizisten. Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Cannabis und stellten diese sicher. Nach Ausnüchterung im Polizeigewahrsam wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen, darunter Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, aufgenommen.

Von MAZ-online