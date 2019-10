Dossow

Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung– dieses Urteil verhängte des Landgericht Neuruppin am vergangenen Freitag im Revisionsprozess gegen Stephan F. .

F. war am 18. September 2016auf der Landstraße von Wittstock in Richtung Dossow in seinem schwarzen Audi mit Vanessa Fitz zusammengeprallt. Die 1...