Wittstock

Die Corona-Krise ist auch an der Wittstocker Stadtbibliothek im Kontor nicht spurlos vorübergegangen. Während der monatelangen Lockdowns konnten Besucher nicht selbst in den Regalen nach neuem Lesestoff stöbern. Wohl aber hat die Onleihe zugenommen. In der Spitze wurden 460 E-Books im März dieses Jahres entliehen. „Vorher waren es immer um die 230 Entleihungen im Monat“, informiert Bibliotheksleiterin Georgia Arndt.

Neben 30 000 Printmedien, DVDs und CDs stehen über das Medienzentrum Ostprignitz-Ruppin rund 13 000 elektronische Medien, vom E-Book bis zum Audiostream, zur Verfügung. Seit der Wiedereröffnung im März kommen die Kunden laut Georgia Arndt wieder bevorzugt in die Bibliothek, um sich dort ihre Medien auszusuchen. „Dass sich die Kunden online vorab aber informieren oder etwas vorbestellen, ist aber geblieben“, so die Bibliotheksleiterin.

10 Tafeln der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten sind bis 22. Oktober zu sehen. Quelle: Christian Bark

Die Kundenzahl ist leicht rückläufig und liegt nunmehr bei gut 1600 Nutzern. Deshalb will das Bibliotheksteam nun wieder mehr Menschen in die Einrichtung locken. „Bibliotheken sind nach wie vor ein wichtiger Baustein im Kulturleben einer Stadt. Wir wollen ein attraktiver Ort sein, wo man gerne hingeht“, sagt Georgia Arndt. Wobei Kulturveranstaltungen in dem Maße wie vor der Pandemie nach wie vor noch nicht möglich seien.

Onleihe gewinnt an Bedeutung

Im Leseverhalten bemerkt das Team, dass sich die Kunden verstärkt für Deutschland-Campingreiseführer interessieren. Die Onleihe wird aus Sicht von Georgia Arndt auch künftig eine stärkere Rolle spielen. Neuerdings können Kunden zudem ihre Beiträge via EC-Karte am Kartenlesegerät bezahlen. Lesecafé und Kinderbibliothek sind wieder geöffnet, Veranstaltungen und Ferienprogramm in Planung.

Kunden können jetzt per Karte zahlen. Quelle: Christian Bark

Zum Lesen und Nachdenken soll zudem die neue Wanderausstellung „Was bleibet aber … Literatur im Land“ von der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (ALG) anregen. Die Zehn Informationstafeln im Grünen Salon der Bibliothek zeigen insgesamt 30 Protagonisten aus der deutschen Literaturgeschichte. Von Hermann Hesse über Friedrich Schiller bis hin zur Gruppe 47.

„Es war uns wichtig, wieder mal die deutsche Literatur in den Fokus zu rücken“, erklärt die Bibliotheksleiterin. Passend zu den Autoren, deren Wirken auf den Tafeln in verschiedene, heute noch aktuelle Kategorien eingeteilt ist, liegen Bücher aus ihrem Schaffen für die Besucher bereit. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Oktober in der Bibliothek zu sehen.

Campingreiseführer sind aktuell besonders beliebt. Quelle: Christian Bark

Hinzukommt im Marktbereich der Einrichtung eine „Longlist“ des Deutschen Buchpreises 2021. Diese soll über aktuelle Neuerscheinungen informieren. Ebenfalls gehört die Bibliothek zu den Ausrichtern der Veranstaltungen des Literarischen Bilderbogens im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Von Christian Bark