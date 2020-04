Witstock

Die Bibliotheken der Stadt Wittstock öffnen am Dienstag, 28. April, wieder für den Publikumsverkehr. Dies gilt für die beiden Standorte in Wittstock und in Freyenstein, kündigt Stadtsprecher Jean Dibbert an. In den vergangenen Wochen waren die beiden Einrichtungen gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg für die Nutzer nicht zugänglich. Während dieser Zeit konnte allerdings das Online-Angebot genutzt werden.

Die Öffnung der Bibliotheksstandorte erfolgt nun nach den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregelungen. Besucher werden gebeten, den Mindestabstand von 1,5 Meter zum Personal oder zu anderen Nutzern innerhalb der Gebäude einzuhalten. „Das Raumkonzept in den Bibliotheken bietet idealerweise genug Möglichkeiten, den direkten Kontakt untereinander zu vermeiden“, sagt Jean Dibbert. Das Tragen von Masken ist sowohl für Nutzer als auch für die Mitarbeiterinnen Pflicht. Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wird im Tresenbereich ein so genannter Spuckschutz installiert.

Anzeige

In den Bibliotheken ist in der aktuellen Situation ein längerer Aufenthalt nicht gestattet. Alle Sitzmöglichkeiten können deshalb nicht genutzt werden. „Die Nutzer sind aufgefordert, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten sowie den Hinweisen und Anweisungen des Personals nachzukommen“, betont der Rathaussprecher.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Bibliothek im Kontor ist dienstags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In Freyenstein kann die Schlossbibliothek dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie donnerstags zwischen 13 und 17 Uhr genutzt werden.

Von MAZonline