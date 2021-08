Wittstock

Der Förderverein der Wittstocker Bibliothek „Lesewelt Wittstock“ hat viele Facetten. So unterstützen seine Mitglieder unter anderem Veranstaltungen in der Bibliothek, sie widmen sich aber auch der Leseförderung. Deshalb startet der Verein passend zum Schulstart eine Aktion für Schüler.

„Wir ermöglichen jetzt für zehn Jugendliche ab der 7. Klasse eine Jahresmitgliedschaft für die Bibliothek in Wittstock“, sagt der Vereinsvorsitzende Roland Arndt. Die Schüler könnten sich ab sofort formlos bewerben. Aus allen Einsendungen werden die zehn Gutscheine dann verlost. Einsendeschluss sei Mittwoch, 25. August.

„Die Mitgliedschaft berechtigt zu einer Nutzung und Ausleihe der über 30 000 Medien und den über 15 000 elektronischen Büchern und Zeitschriften“, sagt Roland Arndt.

Der Podcast startete 2020. Quelle: Christian Bark

Mit der Aktion will der Förderverein jungen Lesehungrigen nicht nur auf die Bibliothek, sondern auch auf seine Arbeit Lust machen. „Wir brauchen junge Leute, bieten im Gegenzug dafür aber ein weites Betätigungsfeld“, sagt Roland Arndt. So arbeite man mit modernen sozialen Medien und setzte dort auf die Vernetzung.

Multimedial entwickle sich der Verein stetig fort, indem er über seinen Youtube-Kanal selbstgedrehte Videos von der Bibliothek und deren Veranstaltungen hochlade. Ebenfalls gibt es seit 2020 einen Podcast, in dem junge Leute zum Beispiel ihre Lieblingsbücher vorstellen können.

Mitglieder können kreativ werden

Jüngst an den Start ist zudem die Webseite der Lesewelt gegangen. Auch hier können sich Mitglieder kreativ austoben. „Egal ob Videos, Fotos oder eigene Texte, jeder Beitrag ist willkommen“, sagt Roland Arndt. Mitglied könnten Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren werden.

Kommende Vorhaben des Vereins sind unter anderem die Fortsetzung der Talkshow-Reihe „Wir in Wittstock“ sowie ein Projekt anlässlich des 100. Geburtstags des Wittstocker Geschichtsschreibers Hubert Boger. Beim „Tag der Bibliotheken“ in Ostprignitz-Ruppin am 4. September auf dem Wittstocker Amtshof wird der Verein ebenfalls vor Ort sein und seine Arbeit vorstellen.

Kontakt und Teilnahme an der Verlosung sind per E-Mail an lesewelt.wittstock@gmail.com möglich. Bewerbungen können auch in der Bibliothek in der Kettenstraße abgegeben werden. Webseite des Vereins: www.lesewelt-wittstock.de.

Von Christian Bark