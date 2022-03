Biesen

Sie heißen „Nicon“, „Nemo“, „Ninja“ oder „Sancho.“ Hinter diesen klangvollen Namen stecken Bullen der Rinderrassen Uckermärker und Hereford. Gleich acht Exemplare dieser Rassen schickte die Agrargesellschaft in Biesen am Dienstag bei der 21. Fleischrind-Bullenauktion der Rinderproduktion Berlin-Brandenburg (RBB) in Groß Kreutz ins Rennen.

63 Bullen in sechs Rassen gingen bei dieser Auktion an den Start – alle wechselten den Besitzer. Von den 23 beteiligten Agrarunternehmen hatte der Betrieb aus Biesen dort die Nase vorn. Denn nur Biesen war mit acht Bullen vertreten – ein Rekord.

Mit 4233 Euro verzeichnete diese Veranstaltung den höchsten Durchschnittspreis in der Geschichte der Fleischrind-Bullenauktion der RBB in Groß Kreutz. In Brandenburg gibt es mehr als 84.000 Fleischrinder; das ist bundesweit die höchste Anzahl bei diesen Tieren.

Mit 5000 Euro erzielte der 22 Monate alte „Nicon“ der Rasse Uckermärker den höchsten Preis für die Agrargesellschaft in Biesen. „Nicon“ geht nun in einen Zuchtbetrieb in Tschechien. Fünf der acht Bullen aus Biesen gehen nach der Auktion in andere Brandenburger Betriebe.

„Wir liegen bei den Preisen im guten Mittelfeld der Auktion und sind sehr zufrieden“, sagte Marcus Fritz am Mittwoch. Er ist seit fünf Jahren Herdenmanager in Biesen und zuständig für die Zucht, Führung der Herde und die Kontrolle.

Mit dem Uckermärker-Bullen „Nicon" erzielte die Agrargesellschaft in Biesen den höchsten Preis bei der 21. Fleischrind-Bullenauktion in Groß Kreutz. Quelle: Heinrich Schulte

„Dorius“, mit 14 Monaten der jüngste Uckermärker aus Biesen, erzielte 3200 Euro. „Für so ein junges Tier ist das sehr gut“, so Fritz. „Sancho“ ist 24 Monate alt, kommt ebenfalls aus Biesen und startete als einziger Herefordbulle in Groß Kreutz.

Den Auktionsspitzenpreis in Höhe von 8000 Euro erzielte der Uckermärker-Siegerbulle „Kaspar“ von der Lapro Ossak in Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster.)

„Die Auktion lief wie ein Länderspiel“, sagt Marcus Fritz sichtlich entspannt. Acht Bullen gleichzeitig für eine Börse auf den Punkt vorbereiten – das ist für den 35-jährigen Marcus Fritz Neuland. „Das war schon eine Hausnummer, aber alles lief glatt und war topp“, sagt er.

Sein Kollege Klaus Ludewig und Azubi Maximilian Starck führten ebenfalls Bullen bei der Auktion vor. Sieben der insgesamt 28 Uckermärker-Bullen kamen bei dieser Auktion aus Biesen.

Das sind die Siegerbullen der 21. Fleischrind-Bullenauktion in Groß Kreutz. Klaus Ludewig von der Agrargesellschaft in Biesen präsentiert den Herefordbullen „Sancho" (rechts). Quelle: privat

Innerhalb von vier Wochen trainierte Marcus Fritz mit seinen Kollegen die Führigkeit der Bullen. Beim Training für den Laufsteg spielen auch Licht und Musik eine Rolle, denn bei einer Auktion sind die Bullen vielen Reizen ausgesetzt.

Der Herefordbulle „Sancho" der Agrargesellschaft in Biesen startete bei der 21.Fleischrind-Bullenauktion in Groß Kreutz konkurrenzlos in seiner Rasse. Das Tier wechselt nun in einen anderen Brandenburger Agrarbetrieb. Quelle: Heinrich Schulte

„Beim Auftritt wurden die Tiere gefilmt und zeitgleich diese Bilder auf eine große Leinwand in der Halle übertragen“, sagt Marcus Fritz. Dieser Anblick war für die Bullen eine echte Herausforderung. Denn sie wissen ja nicht, dass sie nur sich selbst und keinem Konkurrenten ins Auge blicken.

Waschen, legen, fönen – Bullen der Agrargesellschaft Biesen werden für die Auktion in Groß Kreutz frisiert

Vier Tage vor der Auktion folgte der erste optische Feinschliff bei den Bullen in Biesen. Waschen mit einem sanften Strahl aus dem Kärcher, einseifen und bürsten. Dann immer wieder die Einstreu für die Tiere wechseln, damit das Fell bis zur Auktion sauber bleibt.

„Das Idealbild bei der Rasse Uckermärker ist blondes Fell; fast alle Auktionstiere waren aber weiß bis cremefarben“, sagt Marcus Fritz. Nach der Ankunft in Groß Kreutz erlebten die Tiere erneut das komplette Wohlfühlprogramm mit waschen und bürsten.

Der Herefordbulle „Sancho“ aus Biesen startete als einziger Vertreter seiner Rasse bei der 21. Fleischrind-Bullenauktion in Groß Kreutz. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Viele Faktoren gehen in die Bewertung der Bullen bei der Auktion in Groß Kreutz ein

Bei der Körung, das ist die Auswahl von geeigneten Zuchttieren, vergibt die Jury bei der Auktion Punkte. Neben dem Typ liegen die Schwerpunkte bei der Bemuskelung und dem Skelett. Bis zu neun Punkte sind jeweils möglich.

Die Noten für den Typ und die Bemuskelung müssen mindestens 13 Punkte umfassen. Damit wird ein Tier als so genannter A-Bulle geführt und ist für die Zucht geeignet.

„Bei der Bemuskelung hatten unsere Bullen nicht die besten Noten, aber beim Skelett waren sie mit den Noten 7 bis 8 sehr gut“, sagt Marcus Fritz. Hohe Noten beim Skelett versprechen eine Langlebigkeit der Tiere. „Entscheidend bei einer Auktion ist, was ein Züchter sucht, deshalb stehen ganz unterschiedliche Typen bei den einzelnen Rassen zur Auswahl“, sagt Marcus Fritz.

Bullen der Agrargesellschaft Biesen sind echte Topmodels

Der Charakter des Tieres sowie die Harmonie in der Bewegung sollen beim Gang durch den Auktionsring potenzielle Käufer überzeugen. Die Uckermärker-Bullen aus Biesen beeindruckten auch mit ihrem Gewicht. Sie brachten zwischen 633 und 853 Kilogramm auf die Waage. So sehen echte Topmodels aus.

Von Christamaria Ruch