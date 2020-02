Erntefest für 5. September geplant

Biesen

Mit der Ausrichtung des Landeserntefestes in diesem Jahr hat es nicht geklappt. Ursprünglich hatte sich Biesen als Gastgeber für das märkische Großereignis präsentieren wollen, auch um die Erinnerung an Wittstock nach der Landesgartenschau ( Laga) in Brandenburg wach zu halten. Letztlich war das Vorhaben am hohen Planungsaufwandt und dem schmalen Zeitfenster gescheitert. Grund zur Traurigkeit hatte Biesens Ortsbeirat auf seiner Sitzung am Mittwochabend aber nicht.

„Wir richten wie gewohnt unser traditionelles Erntefest aus“, kündigte Ortsvorsteher Burkhard Schultz an. Der Termin sei für Samstag, 5. September, angesetzt. In diesem Zusammenhang erinnert der Ortsvorsteher und Vorsitzende der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung noch einmal an den erfolgreichen gemeinsamen Ernteumzug aller Ortsteile in Wittstock 2019. An diesem hatten sich auch Nachbarn aus den Heiligengraber Ortsteilen beteiligt.

Ingolf Lui (l.) und Burkhard Schultz blickten auf 2019 zurück und auf Kommendes im Jahr 2020. Quelle: Christian Bark

Auch unter den Anwesenden an dem Abend gab es positives Feedback für den Umzug. „Das ist ein Format, dass wir wiederholen sollten und zur Tradition werden lassen könnten“, sagte Burkhard Schultz. Die Stadt Wittstock sei gerade dabei, etwas daraus für die Zukunft „zu stricken“. Unabhängig davon wolle sich Biesen aber wieder auf sein Fest 2020 konzentrieren.

Kulturpauschale noch nicht verteilt

Weil bisher nur der Termin für das Fest bekannt ist und nicht die Form der Ausrichtung und weil an dem Abend das dritte Ortsbeiratsmitglied, Ralf Zimmermann, nicht anwesend sein konnte, verzichtete das Gremium auf einen Beschluss zur Verwendung der Kulturpauschale bis zur nächsten Sitzung. 2640 Euro stehen Wittstocks zweitgrößtem Orsteil in diesem Jahr zur Verfügung. Grobe Vorstellungen, wie diese verteilt werden sollen, hatte der Ortsbeirat aber schon.

Insgesamt zog Burkhard Schultz mit Blick auf 2019 eine positive Bilanz. Biesen wachse vor allem in Neu Biesen. Außerdem würden weitere Einfamilienhäuser entstehen, weiter Bebauungspläne für Eichenfelde würden auf den Weg gebracht. Begehrlichkeiten bleiben weiterhin etwa ein Kinderspielplatz in Heinrichsdorf und die Sanierung der Straße zwischen Biesen und Eichenfelde. Hier sind zumindest die Mittel für die Vorplanung bereits im aktuellen städtischen Haushalt berücksichtigt worden, wie Wittstocks Bauamtsleiter, Bernd Hamann, informierte.

Weitere anstehende Termine in Biesen sind am Samstag, 4. April, der Frühjahrsputz. Treff ist ab 9.30 Uhr das Feuerwehrgerätehaus Biesen. Am Donnerstag, 9. April, lodert dort ab 18 Uhr auch das Osterfeuer.

Von Christian Bark