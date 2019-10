Restaurant „Freiraum“ wird zum Kunstraum

Wittstock

Die Ausstellung „ Kunstblume“ in Wittstock schloss am vergangenen Wochenende ihre Türen. Nach gut fünf Monaten erlebte die Kunst ihr großes Finale. Damit ist das Sommergewächs „ Kunstblume“ an diesem Ort verwelkt, doch die Ausstellung lebt in Wittstock fort.

Am Donnerstag, 14. November, wird im Restaurant „ Freiraum“ in der Burgstraße in Wittstock die Kunst neu belebt. Dann eröffnet dort eine erste Kunstausstellung, bei der der Maler Henry Paul Der aus dem Prignitzdorf Telschow bei Putlitz seine Bilder ausstellt.

„Wir freuen uns, dass die , Kunstblume’ in anderer Form weiterlebt“, sagt Manfred Walloschke, Manager der „ Kunstblume“. In der vergangenen Woche bahnte sich dieser neue Weg an. „Wir haben während der Ausstellungszeit und der Landesgartenschau sehr gut mit dem Restaurant , Freiraum’ zusammengearbeitet“, sagt Walloschke.

Die Künstler um „Kunstblume“-Ausstellungsleiterin Heike Kropius (2.v.l.) haben mit dem Restaurant „Freiraum“ auch in Zukunft einen Ausstellungsort in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

„ Freiraum“-Betreiberin Mandy Eichholz und das Team der „ Kunstblume“ hatten Besucher der Landesgartenschau ( Laga) jeweils auf die andere Einrichtung aufmerksam gemacht. Somit legten Laga-Gäste sowohl kulinarische Pausen beim „ Freiraum“ ein, machten sich dann wegen der Kulturempfehlung auf zur „ Kunstblume“ und umgekehrt auch.

„Mandy Eichholz hatte nun die Idee, dass die Künstler aus der , Kunstblume’ in Zukunft bei ihr ausstellen“, sagt Manfred Walloschke. Die obere Restaurantebene sei dafür besonders gut geeignet.

Kunstwerke hängen für zwei Monate im Restaurant

„Jeder Künstler kann dort zwei Monate ausstellen“, sagt er. Den Anfang macht Henry Paul Der. „Das ist schön, dass es diese Möglichkeit gibt“, sagt der Maler, der sich selbst als Bildermann bezeichnet. Henry Paul Der geht davon aus, dass der Platz im „ Freiraum“ für sieben bis acht Bilder ausreicht.

Aus der temporären „ Kunstblume“ mit 34 Künstlern kann sich somit eine ausdauernde Pflanze entwickeln und in Wittstock Fuß fassen. „Das ist doch eine gute Sache“, sagt Manfred Walloschke.

Auch Heike Kropius, künstlerische Leiterin bei der „ Kunstblume“, begrüßt dieses Angebot: „Das ist eine supergute Möglichkeit für Wittstock und bringt Bewegung. Wenn Leute in das Restaurant gehen und dort die Kunst sehen, bringt das wieder neue Leute zur Kunst. Da wird dann ein Restaurant mit originaler Kunst ausgestattet.“

Von Christamaria Ruch