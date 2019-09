Bildhauer zeigt seine musikalische Seite

Wittstock

Die freie Künstlerveranstaltung „Bühne 11“ ist immer für eine Überraschung gut. Nicht umsonst steht der rote Teppich für jeden bereit, der seine Kunst in Wittstock zu Gehör bringen möchte.

Am Mittwochabend zeigte der Bildhauer Zoyt aus Babitz seine musikalische Seite. „Eigentlich ist er bekannt für seine Skulpturen, die zuletzt auch in einer großen Ausstellung in Wittstock zu sehen waren“, sagte Bühne-11-Mitinitiator Gerhard Richter. An diesem Abend könnte das Publikum den Künstler aber auch als Musiker erleben.

Das Ensemble brachte abwechslungsreiche Klänge auf die Bühne. Quelle: Christian Bark

Experimentelle Klänge bekamen die Besucher der Veranstaltung, die wieder zahlreich im Hof der Kneipe „Ausspann 27“ Platz genommen hatten, zu hören. Zunächst auf den Drums, dann in Vokalform. Zoyt hatte die Songs selbst komponiert und geschrieben.

Volksweisen aus Böhmen

Neben dem singenden und trommelnden Bildhauer bekam das Publikum am Mittwoch noch zahlreiche andere Musikbeiträge zu hören. So wieder von den Initiatoren der Bühne 11 mit Balkan-Swing oder von Wolfhard Zick auf der Mundharmonika.

Wolfhard Zick begeisterte wieder auf seiner Mundharmonika. Quelle: Christian Bark

Auf eine musikalische Reise ins Egerland nahm das Duo Ute und Clara die Zuhörer mit nach Böhmen. „Meine Mutter stammte aus dem Egerland, sie hat mir die Lieder und Sprache beigebracht“, erklärte Ute. Gemeinsam mit dem Bühnen-Ensemble spielten die beiden Musiker natürlich auch.

Ute (l.) und Clara brachten Volkslieder aus dem Egerland zu Gehör. Quelle: Christian Bark

Für Gastwirt Thomas Risse ist die Veranstaltung in seinem Hof ein schöner Erfolg, wie er sagte. „Zuletzt war der Hof immer richtig gut besucht“, so Thomas Risse. Von Besuchern hatte es immer wieder Lob für die angenehme Atmosphäre in dem historischen Vier-Seiten-Hof, der früher mal eine Ausspanne für Pferdefuhrwerke gewesen war, gegeben. Auch mit den Initiatoren der Bühne 11 versteht sich der Gastwirt super, wie er betonte.

Deshalb soll auch die nächste Bühne 11 am Mittwoch, 2. Oktober, unter freiem Himmel im Hof stattfinden. Zumindest, wenn das Wetter mitspielt. „Dann hätten wir insgesamt sechs Veranstaltungen im Hof gehabt“, sagte Thomas Risse. Im Herbst und Winter solle die Veranstaltung wieder in die Kneipe umziehen. Auch im kommenden Jahr kann sich Thomas Risse „Freiluftkonzerte“ der Bühne 11 in seinem Hof vorstellen, wie er sagte.

