Die Pro-Klinik-Holding in Neuruppin will sich durch die Investition besser für die Reformen im Gesundheitswesen wappnen, die ihr das Leben schwer machen. Klinikchef Matthias Voth kündigte am Donnerstag zudem an, dass die Zahl der Betten in der Geriatrie kurzfristig auf 80 erhöht werden soll.