Blasmusik-Unterricht künftig kostenlos

Wittstock

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wird die Wittstocker Diesterweg-Grundschule in das Landesprogramm „Klasse Musik“ aufgenommen. Das bedeutet, dass eine der beiden künftigen 5. Klassen mit einem Satz an Blasinstrumenten ausgestattet wird. Die gute Nachricht für Eltern, deren Kinder ab dem genannten Zeitpunkt Instrumentalunterricht an der Schule erhalten: Es wird dafür kein Eigenanteil mehr erhoben. Das teilt Nando Strüfing, Sprecher der CDU im Kreis Ostprignitz-Ruppin mit.

Bläser-Klassen seit 2017

Die sogenannten Bläser-Klassen gibt es seit 2017 an der Schule. Bisher müssten Eltern monatlich je sechs Euro bezahlen, wenn ihr Kind dort ein Blasinstrument erlernen soll, sagt Musiklehrer Jost Korf. Der Schulträger übernehme die Kosten für die Miete der Instrumente von der Kreismusikschule. Das wird künftig dank der Anschaffung aus Landesmitteln nicht mehr nötig sein.

Jan Redmann setzte sich ein

Nachdem das Land Brandenburg über einen Zeitraum von mehreren Jahren keine neuen Bläserklassen mehr finanzierte, hatte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Jan Redmann seit dem vergangenen Jahr darum bemüht, dass das Landesprogramm wieder aufgelegt wird. Kürzlich erhielt die Schule nun die Mitteilung, dass der Antrag zur Einrichtung einer Bläserklasse genehmigt wurde.

Jost Korf ist froh über das Engagement von Jan Redmann. „Nun können wirklich alle Kinder einer Klasse das Spielen eines Blasinstrumentes erlernen – unabhängig davon, ob die Eltern finanziell in der Lage sind, ihren Kindern den Musikschulunterricht zu finanzieren oder nicht.“

Nachwuchs fürs Blasorchester erwünscht

Er hofft, dass sich einige der Schüler nach Beendigung der 6. Klasse an der Musikschule anmelden und weitermachen mit dem Unterricht. „Vielleicht werden sie ja später sogar das Wittstocker Blasorchester verstärken“, so Korf. Genau das ist auch die Hoffnung von Jan Redmann. „Als Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Blasmusik in Wittstock bin ich natürlich froh über den potenziellen Nachwuchs für unser Orchester. Doch auch ohne diese Perspektive ist eine musische Ausbildung immer gut für ein Kind.“

Laut Jost Korf liefen zurzeit Gespräche mit dem Städtischen Gymnasium in Wittstock. Dabei gehe es darum, ob es möglich wäre, den Blasmusik-Unterricht dort eventuell innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft weiterzuführen.

Konzert auf dem Weihnachtsmarkt

Eine öffentliche Kostprobe ihren Könnens an den Blasinstrumenten gaben die Kinder zuletzt am vergangenen Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Wittstock. Vor vielen Besuchern, darunter Eltern und Verwandte der jungen Musikanten, spielten die Grundschüler bekannte Weihnachtslieder wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder „Heidschi Bumbeidschi“.

Von Björn Wagener