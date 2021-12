Glatte Straßen haben am Dienstagabend und Mittwochvormittag zu mindestens vier Verkehrsunfällen im Norden der Prignitz geführt. Ein Lastwagen kam auf der Landesstraße 14 in Meyenburg von der Fahrbahn ab und kippte um. Eine Autofahrerin touchierte in Freyenstein einen Straßenbaum.