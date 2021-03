Wittstock

Die Innenstadt in Wittstock schmeißt sich seit Dienstag wieder in Schale. Blumenampeln und –säulen bringen Farbe in den Frühling. Möglich macht das eine gemeinsame Spendenaktion zwischen der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) in Wittstock. Beide Unternehmen haben sich die örtliche Gärtnerei Gawenda ins Boot geholt.

25 Blumenampeln und zwei Blumensäulen setzen jetzt zum dritten Mal die Post- und Königstraße mit satten Farben in Szene. Hornveilchen in Gelb und Violett ziehen die Blicke auf sich. Diese Frühlingsblumen sind hängend wachsend und werden bis zu 40 Zentimeter lang. Die Gärtner Christian Bley, Wolfgang Hillmann und Benjamin Simon waren Dienstagmorgen im Einsatz und verteilten die Pflanzgefäße. Dabei zieren die Blumenampeln die Laternen und die Pflanzsäulen markieren an der Polizei sowie an der Ecke Königstraße/Kettenstraße den Anfang- und Endpunkt dieser Innenstadtbepflanzung.

Spendenaktion mit Blumen in der Innenstadt in Wittstock

Neben dem ersten Flor mit Hornveilchen folgt Ende Mai die zweite Bepflanzung mit roten und hängenden Geranien. Die Kosten in Höhe von 8500 Euro tragen GWV und WBG zu gleichen Teilen. Die Gärtnerei Gawenda übernimmt neben der Bepflanzung auch die Pflege, während der städtische Bauhof für die Bewässerung zuständig ist.

25 Laternen in der Wittstocker Innenstadt tragen jetzt wieder Pflanzschalen mit Hornveilchen. Quelle: Christamaria Ruch

„Das ist ein Farbtupfer in dieser trüben Zeit“, sagte André Linke, technischer Vorstand der WBG, bei der offiziellen Übergabe. „Das Projekt hat sich über die vergangenen zwei Jahre gut entwickelt, deshalb halten wir daran fest“, sagte Volkmar Reichelt, Leiter der Wohnungsverwaltung bei der GWV.

Wohnungsunternehmen GWV und WBG finanzieren die Aktion seit 2019

Zur Erinnerung: Bereits seit 2019 trägt die West-Ost-Achse der Wittstocker Innenstadt von Frühling bis Herbst ein farbenfrohes Kleid. Damals war Wittstock Gastgeber der Landesgartenschau (Laga) und Bürgermeister Jörg Gehrmann stellte frühzeitig die Weichen für die Blumenaktion außerhalb des Laga-Geländes. GWV und WBG arbeiten bei dieser Aktion für eine blühende Stadt von Beginn an mit der Gärtnerei Gawenda zusammen. Beide Wohnungsunternehmen finanzieren das Vorhaben und teilen sich die Kosten.

Wittstock erlebt zum dritten Mal die Spendenaktion mit Blumenampeln

„Wir wollten nicht nur, dass Wittstock sich bei der Laga als blühende Stadt präsentiert“, sagte Volkmar Reichelt. Deshalb war das Gemeinschaftsprojekt keine Eintagsfliege, sondern erlebte bereits im vergangenen Jahr eine Neuauflage. Jetzt startet die Aktion zum dritten Mal. „Gut, wenn sich das weiterentwickelt“, so Reichelt. „Wir sehen darin einen schönen Beitrag für Wittstock“, sagte André Linke. „Damit haben wir auch den Schwung aus der Laga mitgenommen“, sagte Reichelt. Und: Alles, was unsere Stadt belebt, ist eine gute Sache.“

Nachhaltige Aktion der Landesgartenschau

Die zwei Blumensäulen bestehen jeweils aus drei Etagen. Hinzu kommen 17 doppelte Pflanzschalen sowie acht Halbschalen. „An den Stellen, wo die Laternen dicht an den Hauswänden stehen, haben wir uns schon 2019 für die Halbschalen entschieden“, sagte André Linke. „Das ist eine nachhaltige Idee, die vor der Laga geboren wurde“, sagte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Und: „Die Vermieter GWV und WBG wohnen bei uns in der Stadt, das sieht man. Die Blumenaktion hat Charme und ist eine verlässliche Sache.“

Von Christamaria Ruch