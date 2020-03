Blumenampeln schmücken die Stadt

Wittstock

Der Frühling hält sichtbar Einzug in Wittstock: 45 Blumenampeln und vier Blumenpyramiden werden dieser Tage in der Innenstadt angebracht und mit der Erstbepflanzung bestückt – das sind Stiefmütterchen und Hornveilchen. Mitarbeiter der Gärtnerei Gawenda aus Wittstock begannen am Freitag mit den Arbeiten. Nach dem Pflanzen und Angießen übernimmt der Bauhof der Stadt die weitere Bewässerung.

Zweitbepflanzung im Mai

Etwa im Mai werde die Zweitbepflanzung mit Geranien folgen, die bis zum Oktober durchhalten soll, sagt Geschäftsinhaber Rainer Gawenda. Ob dieser Zeitplan so eingehalten werden kann, hänge allerdings vom Wetter und von möglichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise ab. Zurzeit laufe der Gärtnereibetrieb noch relativ normal – allerdings mit den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen.

Möglich gemacht wird die neue Frühjahrsbepflanzung in der Innenstadt mit finanzieller Unterstützung der beiden großen Vermieter in Wittstock – der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) und der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG). Vertreter beider Firmen kamen am Freitag mit Rainer Gawenda in dessen Gärtnerei an der Rheinsberger Straße zusammen, um gemeinsam den Beginn der neuen Bepflanzung der Ampeln und Pyramiden zu symbolisieren.

600 bis 700 Geranien

Dabei nutzten sie die Gelegenheit für einen Rundgang durch die Gewächshäuser, in denen sich die verschiedenen Pflanzen aufreihen, so weit das Auge reicht. Allein 600 bis 700 Geranien seien für die Blumenampeln und -pyramiden vorgesehen, sagt Rainer Gawenda. Die bunten Frühlingsboten, die die Innenstadt verschönern, stammen von speziellen Lieferanten für Jungpflanzen, wurden also nicht vor Ort gezogen.

Wittstocks Innenstadt war bereits im vergangenen Jahr in ähnlicher Weise mit Blumenampeln und -pyramiden verschönert worden. Damals galt das auch als Auftakt für das Jahr der Landesgartenschau. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sind die Verantwortlichen heute froh, dass dieses Großereignis nicht in diesem Jahr stattfindet.

