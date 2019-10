Blumendekorationen bleiben kostenlos

Wittstock

Die blumigen Dekorationen vor vielen Geschäften in Wittstock können auch nach der Landesgartenschau gern bestehen bleiben. Die Stadt würde das begrüßen und verlangt deshalb auch nach dem 6. Oktober, dem Tag, an dem die Laga endet, kein Geld für die Nutzung des öffentlichen Raumes, den die Dekorationen in Anspruch nehmen. „So lange die Stühle blumig dekoriert sind, bleibt das Ganze kostenlos“, bestätigt Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Gerüchte kursieren

Er begegnet damit kursierenden Gerüchten, nach denen die Stadt angeblich Nutzungsentgelte für den genannten Zweck erheben würde.

Dass dem nicht so ist, freut Brigitte Pawelek sehr. Sie führt das

In dieser Form finden sich viele Blumendekorationen vor Geschäften in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Reisebüro Ferienwelt in der Poststraße und gehört zu jenen Händlern, die dafür gesorgt haben, dass die Eingänge zu ihren Geschäften während der Laga ansprechend dekoriert sind. Vor dem Reisebüro fallen vor allem bepflanzte blaue Schuhe ins Auge. „Darauf sprechen mich auch öfter Kunden an. Es gefällt ihnen“, sagt sie – und hofft, dass die bestehende Gebührenfreiheit auch künftig noch weitere Geschäftsinhaber dazu bewegt, ähnliche Dekorationen aufzustellen.

Brigitte Pawelek bestätigt aber auch, dass sie vor einiger Zeit auf Nachfrage bei der Stadt die Auskunft erhalten habe, dass die Dekorationen nach dem Ende der Landesgartenschau kostenpflichtig würden.

„Wir prüfen das“, sagt Bürgermeister Gehrmann zu dieser Auskunft und betont, dass die Dekorationen auf jeden Fall weiter kostenfrei aufgestellt werden dürfen.

Ein Willkommensgruß

„Diesen Quadratmeter gebe ich den Einzelhändlern gern, damit sie sich mit diesem Willkommensgruß ihren Kunden zuwenden können“, sagt er. Mehr noch: Er würde sich freuen, wenn das künftig zu einer Art Tradition werden würde. „Es gibt überhaupt keinen Grund, auch nur darüber nachzudenken, dafür eine Gebühr zu verlangen. Wenn es nötig sein sollte, werden wir das auch in der Satzung zu korrigieren wissen.“

Von Björn Wagener