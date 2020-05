Blumengrüße zum Nachbarschaftstag in Wittstock

Wittstock

Der „Tag der Nachbarn“ wird in diesem Jahr in Wittstock wegen der Corona-Gefahr nicht mit kleinen Festen zelebriert. Dafür haben sich verschiedene Vereine und Verbände, darunter die Arbeiterwohlfahrt (AWO), Volkssolidarität und das Bündnis „Wittstock bekennt Farbe“, zusammengeschlossen, um an einem Infostand auf dem Marktplatz über ihre Arbeit und Möglichkeiten der Vernetzung und Teilhabe zu informieren.

Der Initiator des Aktionstages, die Stiftung „nebenan.de“, hatte explizit zu kreativen Ideen aufgerufen, die mit ausreichend Abstand, leicht umzusetzen sind. „Wir wollen am Marktplatz Abstand wahren und zugleich mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt AWO-Mitarbeiterin Katrin Ulmer.

Anzeige

Die Tütchen werden gefaltet, mit Samen gefüllt und ab Donnerstag am Infostand verteilt. Quelle: Christian Bark

Weitere MAZ+ Artikel

Eine Möglichkeit und zugleich kreative Idee, Blumengrüße in die Nachbarschaft zu senden, sei das Verteilen von Samentütchen. „Darin befinden sich Blumensamen für einen Insektenblühstreifen“, erklärt sie. Gebastelt werden die Tütchen derzeit von Besuchern der AWO-Tagesstätte.

Aktion geht bis 25. Juni

Für Besucherin Nadine Mengdehl ist das Basteln eine willkommene Abwechslung. In der Tagesstätte leben die Besucher, die meist unter psychischen Problemen leiden, eine geregelte Tagesstruktur. Das ist wegen Corona derzeit nicht möglich. „Schön, dass ich bei der Aktion mithelfen kann“, sagt Nadine Mengdehl.

Am Donnerstag werden die Veranstalter dann erstmals ab 9.30 Uhr am Infostand mit den Tütchen vertreten sein. Wittstocks Bürgermeister, Jörg Gehrmann, wird die Nachbarschaftsflagge hissen. Die Aktion soll voraussichtlich bis 25. Juni andauern. Dann wird zwischen 9.30 und 11.30 Uhr jeden Donnerstag ein anderer Akteur seine Projekte vorstellen. „Ziel ist es, weiter Partner zu finden und das Netzwerk zu erweitern“, sagt Katrin Ulmer.

Von Christian Bark