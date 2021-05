Wittstock

Diese Geste geht mitten ins Herz. Die Bewohner des Awo-Seniorenzentrums An der Dosse in Wittstock erhielten am Mittwoch wieder einen Blumengruß der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Wittstock.

Seit März steht Karin Thieme als ehrenamtliche Akteurin der Gemeinde dort einmal im Monat an der Tür und überreicht dann vier Blumensträuße an Einrichtungsleiterin Gundula Heidenreich.

Blumen für das Awo-Seniorenzentrum Wittstock

Aktuell leben dort 70 Frauen und Männer in vier Wohnbereichen; jeder Bereich wird mit diesen Frühlingsblumen geschmückt. „Das ist unser Geburtstagsgruß für die Gemeindemitglieder, die hier wohnen“, sagt Karin Thieme. Das KMG Seniorenheim Haus Fontane in Wittstock wird ebenfalls mit diesen Blumengrüßen bedacht.

Coronabedingt liegen seit Monaten persönliche Heimbesuche durch Mitglieder der Kirchengemeinde auf Eis. Nun zeigt die Gemeinde, dass sie trotz Distanz die Nähe zu den Frauen und Männern sucht. „Die Idee habe ich bei einer ähnlichen Aktion in Rheinsberg entdeckt“, sagt Karin Thieme.

Bei der Gesamtkirchengemeinde stieß sie damit auf offene Ohren und erhält von dort die finanziellen Mittel für diese symbolische Geste.

Geburtstag des Monats wird coronabedingt im kleinen Kreis gefeiert

Der Geburtstag des Monats stand vor der Corona-Krise regelmäßig im Programm des Awo-Seniorenzentrums. „Die Blumen passen wunderbar, vielen Dank. Wir feiern heute in kleiner Runde die Geburtstage“, sagte Gundula Heidenreich nun bei der Übergabe. Und: „Jetzt versuchen wir, dass wieder etwas Normalität bei uns einzieht.“

Der Blumengruß gehört dazu, denn er steht bei der Neuauflage der Geburtstagstreffen im Mittelpunkt. „Wir lesen dann auch Gedichte und Geschichten aus Heften der Kirchengemeinde vor, darüber freuen sich unsere Bewohner“, sagt Gundula Heidenreich.

Viele Infektionen im Winter, das verzögert die Impfquote

Das Awo-Seniorenzentrum war wie andere Senioreneinrichtungen im Winter von vielen Corona-Infektionen betroffen. „Wir hatten ganz früh die Impftermine angemeldet, doch viele Bewohner und Mitarbeiter konnten dann wegen der Erkrankung nicht geimpft werden“, sagt Heidenreich.

Die Betroffenen dürfen nun erst sechs Monate nach ihrer Genesung eine Impfung erhalten – also ab Ende Juni. „Deshalb sind bei uns bisher nur 40 Prozent der Bewohner und Mitarbeiter geimpft“, sagt Gundula Heidenreich.

Die Hürde für Öffnungsschritte im Seniorenheim liegt hoch

Die Hürde für erste Öffnungsschritte im Awo-Seniorenzentrum liegt noch hoch. Laut aktueller Eindämmungsverordnung in Brandenburg in der Fassung vom 11. Mai wird die Einschränkung der Besuchsregelung erst gelockert, wenn mindestens 75 Prozent der Bewohner vor mindestens 14 Tagen eine Zweitimpfung erhalten haben.

Ein zaghafter Anfang in dieser Richtung ist im Awo-Seniorenzentrum spürbar: Seit zwei Wochen dürfen die Bewohner wieder zweimal wöchentlich Besuch erhalten. Die Kontaktpersonen können seitdem wieder innerhalb einer Familie wechseln.

Wer als Besucher den vollen Impfschutz hat, kann das Seniorenzentrum ohne Schnelltest betreten. Alle anderen durchlaufen weiterhin vor dem Besuch einen Test. Gundula Heidenreich dankt den Angehörigen für viele Entbehrungen beim Zusammensein: „Die Besucher warten mit Geduld und haben viel Verständnis.“

Betreuungsangebote und Gottesdienste sollen wieder beginnen

Nach Pfingsten soll die Wohngruppen übergreifende Betreuung wieder beginnen und Gottesdienste gehalten werden. Das bedeutet, dass sich dann auch Bewohner aus verschiedenen Wohnbereichen in der Einrichtung wieder begegnen.

„Die soziale Kommunikation ist so wichtig“, sagt Heidenreich. Das Mitarbeiterteam möchte den Bewohnern trotz der Einschränkungen Gemeinschaft, Geselligkeit und neue Höhepunkte im Alltag bieten. Dazu zählen beispielsweise das gemeinsame Kaffeetrinken, ein Grillnachmittag oder das Vorlesen.

Die angeschlossene Tagespflege im Awo-Seniorenzentrum ist seit Ende März wieder geöffnet. „Dort sind alle geimpft, die Besucher sind dankbar für jede Begegnung“, sagt Gundula Heidenreich.

Von Christamaria Ruch