Blumenthal

„Man muss mit der Zeit gehen“, sagt Heiligengrabes Dorfkümmerin Deniz Öz. Auch wenn die Türen zum Bürgerhaus in Blumenthal seit Wochen wegen der Corona-Krise geschlossen sind, sucht Deniz Öz nun für einzelne Veranstaltungsformate nach Alternativen.

Den ersten Schritt in diese Richtung erlebten nun Einwohner aus der Gemeinde Heiligengrabe und Wittstock. Der Nachbarschaftstreff in Blumenthal ging erstmals als „Nachbarschaftstreff mal anders“ über die Bühne. Bei dieser Premiere schalteten sich Interessenten vom heimischen Wohnzimmer aus über ihren Computer oder anderen digitalen Endgeräten zu.

Heiligengrabes Dorfkümmerin Deniz Öz lädt zum digitalen Treff ein

Deniz Öz moderierte das 90-minütige Zoom-Treffen und stellte dabei auch Adelheid Borrmann und Heide Schütt vom Team von „Clevern Altern“ vor. Öz ist Teil dieses vierköpfigen Teams und engagiert sich dort neben ihrer Arbeit als Dorfkümmerin. „Clever Altern“ startete im Herbst vergangenen Jahres, ist ein Pilotprojekt und soll Menschen in Heiligengrabe und Wittstock mit den neuen Medien vertraut machen.

Als Zielgruppe stehen ältere Bürger im Mittelpunkt. „Clever Altern“ ist eine Initiative der beiden Kommunen, dem Verein Esta Ruppin sowie der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin.

Besucher aus Heiligengrabe liegen vorn

Der „Nachbarschaftstreff mal anders“ entwickelte sich zum Heimspiel für Heiligengrabe. Neben Einwohnern aus Blumenthal schalteten sich mit Nadine Klöhn und Madlen Striegler die Schulsozialarbeiterinnen der Gemeinde zu. Außerdem informierte sich Pfarrer Hans-Christoph Schütt aus Wittstock.

Er ist seit Anfang November dort tätig und fasst nun mit seiner Familie in der Region Fuß. Weil derzeit reale Begegnungen Corona-bedingt nur auf Sparflamme erlaubt sind, sieht Schütt im „Nachbarschaftstreff mal anders“ einen Strohhalm, um Leute kennenzulernen.

Die Besucher des „Nachbarschaftstreff mal anders“ schalteten sich vom heimischen Wohnzimmer zu. Quelle: Christamaria Ruch

Leute sehen sich nach realen Begegnungen

Bei der Veranstaltung zeichnete sich ein Stimmungsbarometer ab. Madlen Striegler machte auf Ermüdungserscheinungen beim Umgang mit digitalen Formaten aufmerksam: „Ich weiß von vielen Eltern und Kindern, dass sie keine Lust mehr haben, neben ihrer digitalen Arbeit und Schule am Computer auch noch in der Freizeit im Internet unterwegs zu sein“, sagte sie.

Deniz Öz pflichtete bei und sagte: „Inzwischen haben die digitalen Medien auch ein negatives Ansehen, weil vieles darüber läuft.“

Analoge Welt trifft auf digitale Angebote

Petra Rieger aus Dahlhausen ist sowohl analog als auch digital unterwegs. „Ich bin ein analoger Typ und auch offen für Digitales, hoffe aber, dass der Nachbarschaftstreff später wieder real stattfindet“, sagte sie. Deniz Öz konnte Entwarnung geben: „Die digitale Begegnung ist ein Angebot in dieser Zeit und sobald reale Treffen wieder möglich sind, machen wir das auch.“

Ralph Ueschner aus Blumenthal hat als selbstständiger Systemadministrator täglich mit Computern und Netzwerken zu tun: „In der Freizeit nutze ich aber keine Portale und weiß auch, dass viele Menschen reale Kontakte vorziehen, das ist eine ganz menschliche Einstellung.“

Treffpunkt an jedem zweiten Mittwoch im Monat

Der „Nachbarschaftstreff“ in Blumenthal soll den Bürgern auch in Zukunft an jedem zweiten Mittwoch im Monat offen stehen. Vorerst digital und sobald es die Corona-Situation zulässt, wieder vor Ort im Bürgerhaus. „Unser Treff wird jedes Mal mit einem Thema verbunden und bietet ausreichend Raum für den Austausch“, sagt Deniz Öz.

Das Team von „Clever Altern“ wird auch in Zukunft dabei sein. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 10. März, um 18 Uhr. Die Zugangsdaten zu diesem digitalen Treff werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Von Christamaria Ruch