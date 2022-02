Blumenthal

Den Spuk um eine Brieftaube hat Wolfgang Oerter aus Blumenthal nie vergessen. Als zwölfjähriger Junge rettete er den verirrten Vogel vom Dachboden seines Elternhauses in Neustadt. Dann sperrte er den gefiederten Gesellen im Taubenschlag ein.

„Ich hatte gehofft, sie bleibt bei mir“, erinnert sich der heute 82-Jährige. Doch kaum öffnete er eines Tages die Tür am Taubenschlag, verschwand der Vogel auf Nimmerwiedersehen. Eines ist davon hängengeblieben: „Das war mein Anstoß, auf die Vogelringe zu sehen“, sagt Wolfgang Oerter. Mittlerweile ist er seit 61 Jahren Hobbyornithologe.

Wolfgang Oerter aus Blumenthal fand schon als Kind einen Draht zu den Vögeln

Bei seinem Pädagogikstudium für Mathe und Physik in Berlin hatte Wolfgang Oerter ein weiteres Schlüsselerlebnis zur Vogelwelt. Kurz vor Studienabschluss lernte er zufällig den Ornithologen Gottfried Mauersberger kennen. Dieser war am Museum für Naturkunde in Berlin tätig und leitete die ornithologische Abteilung. Beide Männer kamen ins Gespräch und Wolfgang Oerter konnte einige Fragen des Wissenschaftlers parieren.

Die Aktenordner mit den Vogeldaten haben sich im Laufe der Jahrzehnte bei Wolfgang Oerter gut gefüllt. Quelle: Christamaria Ruch

Das führte soweit, dass sich der angehende Lehrer sein erstes Bestimmungsbuch „Die Vögel Europas“ zulegte. „Ich war in den Bann gezogen“, erinnert er sich. Dann begann er seine 42 Jahre lange Lehrerlaufbahn in Blumenthal, davon einige Jahre auch als Schulleiter – seine Freizeit galt fortan der Vogelwelt.

Wolfgang Oerter aus Blumenthal war 43 Jahre Lehrer und in der Freizeit immer Hobbyornithologe

Das Fernglas und Spektiv, das ist ein Beobachtungsfernrohr, hat Wolfgang Oerter seit Jahrzehnten immer griffbereit. „Wenn ich in der Natur stehe, komme ich schnell mit anderen Leuten ins Gespräch“, sagt er. Wenn Nachbarn und Bekannte Kraniche oder Schwäne sichten, rufen sie Wolfgang Oerter an und er zieht los.

Auf das Fotografieren der Vogelwelt verzichtet der Hobbyornithologe schon lange – auch aus Gründen des Artenschutzes. „Es gibt so viele fantastische Fotos, da wartet niemand auf meine“, sagt er entspannt.

Der Blick auf den Vogelring – dabei schärft Hobbyornithologe Wolfgang Oerter aus Blumenthal sein Fernglas

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Aktenordner bei Wolfgang Oerter gefüllt. Denn was ihn begeistert, ist nach wie vor der Blick auf den Vogelring. Das ist der Personalausweis der gefiederten Tiere. Anhand der Kombination aus Buchstaben und Zahlen kann die Beringungszentrale Hiddensee das Datum und den Ort der Beringung entschlüsseln. Werden die Ringdaten gemeinsam mit dem Ort der aktuellen Sichtung nach Hiddensee geschickt, flattert bald danach Post ins Haus.

Mit scharfem Blick: Hobbyornithologe Wolfgang Oerter hält auch in seinem Garten in Blumenthal Ausschau nach den gefiederten Gesellen. Quelle: Christamaria Ruch

Seine Premiere beim Ringablesen erlebte Wolfgang Oerter mit einer Silbermöwe im Juli 1988 an der Ostsee. „Die wurde in Finnland beringt, dieser Ort war 839 Kilometer von meinem Ableseort entfernt“, sagt Oerter. Mittlerweile hat er allein von 79 Möwen den Nachweis in seinen Unterlagen.

Vogelringdaten füllen bei Wolfgang Oerter in Blumenthal Aktenordner

Auch Fischadler, Wanderfalke, Kraniche oder Störche reihen sich dort ein. „Vor allem, wenn ich einen Vogel nach seiner Beringung als Erster ablese, ist das ein Höhepunkt für mich“, sagt er. Dieses Hobby erfordert Zeit und Geduld, denn das Ablesen kann Stunden dauern. „Für mich ist immer wieder faszinierend, wenn ich anhand der Ringdaten erfahre, woher die Tiere stammen und wo sie überall schon waren“, sagt Wolfgang Oerter.

„Vor 15 Jahre habe ich eine Krickente am Gülper See (Havelland) abgelesen, das war eine Sensation“, sagt er. Die Krickente trug ihren Personalausweis aber nicht am Bein. „Die Daten befanden sich auf einem Nasenaufleger am Schnabel. „Diese Ente stammte aus Frankreich“, sagt Wolfgang Oerter.

Von den Vögeln bleibt auch nach ihrem Tod der Ring erhalten. Einige davon hat Wolfgang Oerter gesammelt. Quelle: Christamaria Ruch

Seine Frau Erika begleitet ihn häufig bei seinen Touren. „Sie schreibt die Ringdaten auf, das ist eine eingespielte Zusammenarbeit“, sagt er. Jahr für Jahr hält der Hobbyornithologe die Vogelarten rund um Blumenthal fest. Diese Zahlen schwanken stark.

Veränderungen in der Umwelt spiegeln sich im Artenrückgang wieder, das beobachtet auch Wolfgang Oerter aus Blumenthal

Von den 380 Brutvogelarten in Deutschland entdeckt Wolfgang Oerter allein 150 bei seinen Streifzügen durch die Natur. Gleichzeitig bestätigt er den Artenrückgang. „Allein beim Haussperling sind jetzt 90 Prozent weniger Vögel zu beobachten“, sagt er.

Mitunter fühlte sich der Hobbyornithologe wie im Märchen „Hans im Glück.“ Etwa, als er einmal einen Höckerschwan zum Ablesen festhielt, klemmte er sich das Tier unter den Arm, um bissige Angriffe abzuwehren. Bei einem verletzten Storch muss der erste Griff zum Schnabel gehen. „Störche beißen sonst ins Gesicht“, sagt Wolfgang Oerter.

Von Christamaria Ruch