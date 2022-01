Blumenthal

Die 23 Schüler der ersten Klasse in der Kleinen Grundschule in Blumenthal erhielten am Freitag vor dem Start in die Winterferien erstmals ein Zeugnis.

Klassenlehrerin Viktoria Fittkau hat aus kleinen Erstklässlern in kurzer Zeit große Schüler gemacht, wie sie stolz erzählte.

Lena Kiekback gehört zu den 23 Erstklässlern in der Kleinen Grundschule in Blumenthal und freut sich über ihr Zeugnis. Quelle: Christamaria Ruch

Buchstaben und Zahlen, das Lesen, Schreiben und Rechnen gehören jetzt zum Alltag der Mädchen und Jungen. Auch Lena Kiekback freut sich über ihre Fortschritte.

Insgesamt lernen 100 Mädchen und Jungen von der ersten bis sechsten Klasse in Blumenthal. Hinter allen liegt ein anstrengendes Halbjahr mit vielen coronabedingten Einschränkungen.

Von Christamaria Ruch