Wittstock

Einfach mal abtauchen – dazu hatten Besucher in der Bibliothek im Kontor in Wittstock nun an drei Tagen Gelegenheit. Bei den so genannten „Bodentagen“ drehte sich alles um die Vielfalt im Erdreich.

Der Wittstocker Journalist Gerhard Richter, die Bibliothek und der Verein „Lesewelt Wittstock – Förderverein der Bibliothek im Kontor“ standen hinter der Veranstaltung. Der Impuls ging von Gerhard Richter aus; er ist seit September 2020 einer von bundesweit zwölf Stipendiaten der Robert-Bosch-Stiftung.

Bibliothek in Wittstock bietet Bildungsformat mit der Robert-Bosch-Stiftung an

„Es ging darum, Formate für Bibliotheken zu entwickeln“, sagte Richter. Er entschied sich für das Thema Boden. „Man muss etwas machen, Boden ist eine sehr wertvolle Ressource“, sagte er. Für Bibliotheksleiterin Georgia Arndt ist das eine gute Entwicklung.

„Bibliotheken werden immer häufiger zu Orten des Austausches und sind Kultur-, Bildungs- und soziale Orte.“ Trotz des interessanten Themas kamen nur wenige Besucher zu den „Bodentagen“, tauschten sich aber intensiv aus.

Gerhard Richter und der Boden

Um das Thema vielseitig zu beleuchten, stellte Richter für die Bibliothek eine Liste mit 15 Büchern zusammen, die sich mit dem Boden beschäftigen. Diese bieten nun in einer eigenen Bücherecke ausreichend Lesestoff.

Bodenproben unter die Lupe nehmen

Bei den „Bodentagen“ bot der Journalist den Wittstockern die Gelegenheit, Bodenproben aus ihrem Garten mitzubringen und sie unter dem Mikroskop zu betrachten. Gerhard Richter zog 17 Bodenproben in und um Wittstock. Gemeinsam mit der Biologin Stefanie Maaß von der Universität in Potsdam analysierte er diese.

Bei der Vielfalt der Lebewesen im Erdreich konzentrierte sich Gerhard Richter auf die Springschwänze. Dabei handelt es sich um eine Zeigerart. Die Faustregel: Je mehr Springschwänze im Erdreich vorhanden sind, umso größter ist der Humusgehalt im Boden.

Lea Wehde stellte das Wittstocker Gemeinschaftsprojekt Dossegarten vor. Quelle: Christamaria Ruch

Dossegarten in Wittstock

Zudem gab Lea Wehde vom Dossegarten in der Röbeler Vorstadt in Wittstock einen Einblick in dieses Gemeinschaftsvorhaben. „In diesem Garten geht es um ein nachhaltiges Konzept für die Natur, Besucher aller Alterklassen können dort mitmachen“, so Lea Wehde.

Der gebuchte Mann

In wenigen Tagen stellt Gerhard Richtergemeinsam mit den anderen Stipendiaten seine Ergebnisse beim deutschen Bibliothekstag in der Hansestadt Bremen vor. Damit endet das Stipendium. „Dann können wir deutschlandweit gebucht werden, um an anderen Orten die Themen vorzustellen“, so Gerhard Richter.

Von Christamaria Ruch