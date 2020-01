Bowlingturnier der GWV verliert an Zulauf

Wittstock

Birgit Gleixner und Udo Werth reihten sich am Samstag beim Bowling für die Mieter der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) in Wittstock ein. Auch ihre vier Kinder Josefine, Denise, Leon und Nico gingen an den Start.

Schon zum elften Mal organisierte die GWV die Veranstaltung im B-3-Center in Wittstock. 74 Mieter im Alter zwischen acht und 80 Jahren nutzten die Gelegenheit, sich in geselliger Runde sportlich zu betätigen. Unter ihnen waren acht Kinder.

Turnier lebt von Stammgästen

„Viele sind Stammteilnehmer“, sagte Christin Holtz, Mitarbeiterin bei der GWV. Und: „Heute haben wir aber das erste Mal keine Hausgemeinschaft dabei.“ So gering wie am Samstag war die Beteiligung bisher bei keinem Bowlingnachmittag bei der GWV. Bei der Premiere im Jahre 2010 drängelten sich mehr als 230 Mieter an zwei Tagen.

Birgit Gleixners Familie nutzt regelmäßig die Angebote der GWV. „Beim Bowling sind wir heute das vierte oder fünfte Mal dabei“, sagte sie. Aber auch das Kindertagsfest oder Rommeeturnier steht bei ihnen hoch im Kurs. „Das alles sind schöne Veranstaltungen und stärken die Gemeinschaft“, sagte Birgit Gliexner.

Die jüngsten Teilnehmer konnten eine Starthilfe beim Bowling nutzen. Quelle: Christamaria Ruch

Die Kinder konnten eine Starthilfe für ihre Bowlingkugeln nutzen. Dabei wird ein mobiles und vierbeiniges Gerüst vor die Startbahn gestellt, die Kugel darauf gelegt und anschließend rollt dieser hinunter und bestenfalls ins Ziel. Bei den anderen Turnierteilnehmern ging auch schon mal eine Kugel daneben und erreichte nicht die zehn Pins.

Zwei Etappen über jeweils 90 Minuten

Das Turnier verlief in zwei Etappen von jeweils 90 Minuten Länge. Jeder konnte zweimal zehn Runden absolvieren. „Das Gewicht der Kugeln reicht von knapp 2,5 bis 7,5 Kilogramm“, sagte Frank Krafack vom B-3-Center.

Zu den Turnierteilnehmern gesellten sich acht weitere Mieter. Sie machten es sich am gedeckten Tisch gemütlich, verzichteten aus unterschiedlichen Gründen auf den Sport und erlebten dennoch eine gemütliche Atmosphäre. Für alle Mieter gab es kostenfreie Verpflegung.

Am Samstag warteten Gutscheine auf die besten Turnierteilnehmer. Bei den acht Kindern gingen alle mit einem Geschenk nach Hause.

Von Christamaria Ruch