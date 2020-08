Wittstock

Es ist wieder passiert: Unrat brannte am frühen Donnerstagmorgen im Gebäude, das einmal den Obertrikotagenbetrieb ( OTB) in der Rheinsberger Straße in Wittstock beherbergte. Gegen 6.30 Uhr rückten insgesamt 25 Feuerwehrleute aus Wittstock und der Einheit Biesen an, um den qualmenden Schwelbrand zu löschen. Das gelang auch relativ schnell, wie Wittstocks Wehrführer Steffen Müller sagt. Offenbar brannten alte Lumpen. Menschen wurden nicht verletzt.

Feuerwehr mit großem Aufgebot

Das Stichwort für die Alarmierung lautete „Gebäude groß“. Deshalb rückte eine umfangreiche

Ein Feuerwehrmann vor Ort im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Wittstock

Mannschaft aus – freiwillige Helfer, die von der Arbeitsstelle, aus der Freizeit oder aus dem Schlaf geholt werden müssen, um brennende alte Kleidungsstücke zu löschen. Das Gebäude in privatem Besitz steht seit vielen Jahren leer. Nur vereinzelt befinden sich noch Ausstattungsgegenstände darin, berichtet Steffen Müller.

Die Polizei ermittelt in der Sache, wie Sprecherin Dörte Röhrs bestätigt. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung. Der Einsatz am Tatort sei aber auf Freitag verschoben worden, weil die Feuerwehr mit Schaum löschte und dieser sich erst zurückbilden muss, um effektiv vorgehen zu können. „Bei größeren Gebäuden wie diesem könnte es auch sein, dass Personen dort hausen“, so Dörte Röhrs.

Kein Einzelfall

Dieser Brand im ehemaligen OTB ist kein Einzelfall. Zwar herrschte in jüngerer Vergangenheit Ruhe, aber vor allem 2017 kam es dort zu ähnlichen Vorfällen. Anfang August hatten Unbekannte dort Plastikmüll in Brand gesteckt. Im Oktober jenen Jahres schlugen gar Flammen aus dem 6. Stock. jedes Mal musste die Feuerwehr die Situation klären. Wer da zündelte, ist nach wie vor ungeklärt. Zwar gab es damals zeitweise mehrere Tatverdächtige, aber ihnen konnte nichts nachgewiesen werden.

Auch in der alten Tuchfabrik an der Walkstraße – also ganz in der Nähe – gab es schon ähnliche Einsätze für die Feuerwehr. Diese Ruine wird aber in den kommenden Jahren zu einem Bildungscampus entwickelt.

Von Björn Wagener