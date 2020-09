Freyenstein

Gutes Wetter, tolles Ambiente, gute Musik – Beim „Oper(n)air“ im historischen Burghof von Freyenstein hat am Sonntagnachmittag alles gestimmt. Erstmals waren die Brandenburger Festspiele in größerer Besetzung, nämlich mit Kammerorchester und zwei hochkarätigen Sängern, der französische Mezzosopranistin Marie Giroux und dem kanadischen Tenor Joseph Schnurr, zu Gast. Sie präsentierten Opern, Operetten aber auch Evergreens.

„Die Veranstaltung ist ausverkauft, alle 130 Plätze sind besetzt“, sagte Bodo Hergaß vom Freyensteiner Förderverein. Die neu gegründete Kultursektion des Vereins hatte die Veranstaltung lange im Voraus initiiert. „Mit den Festspielen haben wir schon in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet“, sagte Bodo Hergaß. Immer zum Tag des offenen Denkmals seien Musiker im Neuen Schloss aufgetreten. Nun habe man das Ensemble des Alten Schlosses oder der Burg Freyenstein als Veranstaltungsort in den Mittelpunkt rücken wollen.

„Hier hat es schon zu DDR-Zeiten regelmäßig Freilichtkonzerte gegeben“, erinnerte sich Vereinsmitglied Jutta Techen. Wie das in der Renaissancezeit entstandene Gebäude früher mal ausgesehen hatte, bevor es nach und nach zerfiel, konnten Besucher am Sonntag anhand eines Modells sehen.

„Es freut uns sehr, dass wir heute hier für Sie Musik machen dürfen“, sagte Festspielintendant Manuel Dengler, der das Orchester auch dirigierte, zur Begrüßung. Im Folgenden präsentierten Orchester sowie die beiden Sänger ein umfangreiches Repertoire, das von Komponisten wie Edward Elger bis hin zu Jacques Offenbach reichte. Marie Giroux und Joseph Schnurr harmonierten nicht nur im Gesang, sondern auch in kleinen Sketchen miteinander, bei denen sie auf die komplizierte Beziehung zwischen Frau und Mann anspielten.

Das Festspielorchester spielte in Kammerbesetzung unter Intendant Manuel Dengler. Quelle: Christian Bark

Die Künstler berichteten zudem Wissenswertes über Komponisten und Sänger. So sei der Wiener Walzer im 19. Jahrhundert zunächst als anzüglich verpönt und als „Marseillaise des Herzens“ bezeichnet worden sein. „Der Walzer soll Wien eine Revolution wie in Frankreich erspart haben“, informierte Marie Giroux. Zu hören bekam das Publikum in dem Zusammenhang den Titel „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ von Robert Stolz, bekannt aus dem Singspiel „Im weißen Rößl“ präsentiert.

Corona-Abstände waren kein Problem

Über die französische Sängerin Édith Piaf wusste Marie Giroux zu berichten, dass diese über 3000 Lieder interpretiert hatte, selbst aber nur 30 selbst geschrieben hat. Ihr mit berühmtestes Chanson, „La vie en rose“, gab Marie Giroux natürlich auch zum Besten.

Walter Schirnik (l.) im Gespräch mit Jutta Techen und Bodo Hergaß vom Förderverein. Quelle: Christian Bark

In einer Pause hatte das Publikum Gelegenheit, sich am Stand des Hirschhofes Hildebrandt mit Getränken und Speisen zu versorgen. In Gesprächen wurde auf nötigen Abstand geachtet. Die Stühle waren ebenfalls in entsprechenden Abständen platziert worden.

Wegen der Corona-Krise hatten auch die Brandenburger Festspiele starke Einschnitte hinnehmen müssen. „Wir haben die Krise aber genutzt, um uns kreativ zu erweitern“, sagte Festspielpräsident Walter Schinik. So habe man Musik in einem Onlinestream bereit gestellt und sei mit einem Festspieltruck durch Brandenburg getourt. Dieser habe an ungewöhnlichen „Kulturhaltestellen“ gestoppt, etwa vor Seniorenheimen.

Es gab stehende Ovationen. Quelle: Christian Bark

Auch wenn es die Festspiele schon länger gibt, erleben sie in dieser Konstellation und mit diesem Konzept 2020 doch eine Prämiere, wie Walter Schirnik erklärte. Gute Ideen wie etwa den Festspieltruck wolle man auch nach dem Lockdown beibehalten. „Um Musik direkt zu den Menschen zu bekommen“, so der Festspielpräsident.

Wiederholung geplant

Dass der Truck demnächst auch im Nordwesten des Landes Halt macht, ist laut Walter Schirnek durchaus angestrebt. Auch der Erfolg des Konzerts am Sonntag habe den Festspielen bestätigt, wie gut so ein Programm in der Region ankomme. Wichtig sei auch die Kooperation mit lokalen Akteuren, wie in diesem Fall der Stadt Wittstock, dem Ortsbeirat und dem Förderverein in Freyenstein.

Burgherr "Robert" überreichte Blumen an die Künstler. Quelle: Christian Bark

„Das war wirklich ein Ohrenschmaus“, lobte eine Besucherin das Festspielteam nach dem Konzert. Sie hoffe auf eine Wiederholung. „An uns soll es nicht liegen“, versprach Walter Schirnek.

Und auch nicht am Förderverein. „Wir planen, dass so ein Konzert jedes Jahr stattfindet, vielleicht auch noch öfter mal zwischendurch“, sagte Bodo Hergaß. Der Grundstein sei gelegt worden, nun könne sich alles entwickeln.

Mehr zu den Festspielen unter: www.brandenburger-festspiele.de.

Von Christian Bark