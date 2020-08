Freyenstein

Sie hat schon Lesungen und Quizabende organisiert. Nun wendet sich die Kultursektion im Freyensteiner Förderverein ihrem ersten großen Projekt zu: Musikfestspielen im Schlosspark. „Wir haben dazu die Brandenburger Festspiele als Organisator mit ins Bot geholt“, sagt Vereinsmitglied Bodo Hergaß.

Wegen der Corona-Krise hatte lange Zeit nicht festgestanden, ob das dieses Jahr überhaupt möglich sein wird. Nach den jüngsten Lockerungen soll es nun aber Musik, genauer Opern und Operetten, unter freiem Himmel in kleinerer Besetzung geben.

Die Kultursektion des Fördervereins hat die Veranstaltung initiiert. Quelle: Christian Bark

„Coronabedingt wurden populäre Arien und Lieder extra für Kammerorchester-Besetzung arrangiert“, sagt Festspielintendant Manuel Dengler. Das Programm „Ope(r)n Air O Sole Mio“ wird im Hof des Alten Freyensteiner Schlosses, anlässlich des Tages des offenen Denkmals am 13. September zu erleben sein.

Musikveranstaltung soll sich etablieren

Die Festspiele planen dem Intendanten zufolge, mit einem Konzert jedes Jahr zum Aktionstag eines der vielen Denkmale in Brandenburg als „Klingendes Denkmal“ ins Rampenlicht zu stellen.

Gleichzeitig will der Förderverein weiterhin eng mit den Festspielen zusammenarbeiten und eine hochkarätige, wiederkehrende Musikveranstaltung in Freyenstein etablieren. Gute Erfahrungen hatte man die vergangenen Jahre schon im kleineren Rahmen miteinander gemacht. „Es hat zuletzt immer musikalische Darbietungen zum Denkmalstag im Neuen Schloss durch die Festspielkünstler gegeben“, berichtet Bodo Hergaß.

Das Ensemble des alten Schlosses dient als Kulisse. Quelle: Privat

Laut Vereinsmitglied Jutta Techen war der Schlosshof schon früher beliebter Ort für Veranstaltungen. „Zu DDR-Zeiten hat es hier regelmäßig Sängertreffen gegeben“, blickt sie zurück. Das historische Ensemble sei wie gemacht für solche Kulturveranstaltungen.

Das Programm am 13. September werden vor allem die französische Mezzosopranistin Marie Giroux und der kanadische Tenor Joseph Schnurr gestalten. Sie bringen ab 16 Uhr Klassiker wie „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ oder Evergreens wie „Time to say good bye“ zu Gehör bringen.

Abstandsregeln sind kein Problem

Von den Plätzen her kann in Freyenstein flexibel agiert werden, wie Bodo Hergaß versichert. Bei 1,50 Metern Abstand können man 130 Besucher im Schlosshof platzieren. Andernfalls könne man in den Schlosspark ausweichen.

Tickets gibt es ab 25 Euro in der Tourist Information in Wittstock am Bahnhof oder direkt an der Nachmittagskasse. Bestellt können sie unter Tel. 01806/700733 oder unter: www.brandenburger-festspiele.de; www.reservix.de werden.

