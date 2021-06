Das war sportlich. Für die Brandenburger Landpartie erhielten die beteiligten Höfe erst eine Woche im Voraus grünes Licht. Somit hielt sich die Beteiligung am Wochenende in Grenzen. Warum Petra Puls von der „Grünen Oase“ in Jabel“ kurzentschlossen mitmachte.