Brandschutz Müller zeigt zum 10. Mal ein Herz für Kinder

Wittstock

Jahr für Jahr erleben Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten Familien in Wittstock eine ganz besondere Weihnachtsfeier. Denn das Team der Behälter, Brandschutz und Anlagentechnik (BBA) Wittstock zeigt dabei ein Herz für Kinder.

Mit im Boot sind in diesem Jahr 27 Unternehmen aus der Region. Jörg Lutter stellte wie jedes Jahr seine Räume in der Rheinsberger Straße kostenfrei bereit. „Wenn das Fest den Kindern gefällt, ist das für uns alle der schönste Lohn“, sagte BBA-Geschäftsführer Lothar Müller am Mittwochnachmittag.

Schon zum zehnten Mal Bescherung

Dabei hatte das Team vor lauter Geschäftigkeit sogar das Jubiläum übersehen. „Was, das ist schon das zehnte Mal?“, fragte Müller im MAZ-Gespräch. Die Idee geht bis 2010 zurück. Damals strukturierte Müller das Engagement im Unternehmen neu und entschied, sich für sozial schwache Familien in Wittstock einzubringen.

62 Kinder im Alter bis zu zehn Jahre hatten sich angemeldet. Doch nur halb so viele Kinder kamen letztlich. Vermutlich hatten sie einen Kinobesuch vorgezogen, denn das Astoria zeigte an diesem Nachmittag einen Film. Dort hatten alle Kinder freien Eintritt.

„Im Oktober haben wir die Listen für die Weihnachtsfeier wieder im Eltern-Kind-Zentrum und bei der GAB ausgehängt“, sagte Birgit Schultz von BBA.

Lara bedankte sich mit einem Lied beim Weihnachtsmann. Quelle: Christamaria Ruch

„Das ist toll von BBA und ein einmaliges Engagement“, sagte Elke Decker vom Eltern-Kind-Zentrum ( Elki). Sie begleitet stets die Familien zur Weihnachtsfeier und sieht im Engagement von BBA „eine Wertschätzung für alle Kinder.“ Elke Decker konnte genauso wenig wie Birgit Schultz verstehen, warum so viele Kinder ihre Anmeldung fallen ließen. „Von unseren Eltern kann das niemand verstehen, das ist zum Fremdschämen“, sagte Decker.

Lothar Müller überreichte wie im vergangenen Jahr an das Elki einen symbolischen Scheck in Höhe von 500 Euro. Diese Mittel fließen in einen Ferienausflug im kommenden Sommer. Insgesamt standen Geschenke im Wert von mehr als 3000 Euro bereit. „Fünf Mitarbeiter bereiten die Feier jedes Jahr vor“, sagte Birgit Schultz.

Ein Lied als Dankschön

Am Mittwoch konnte der Weihnachtsmann auf die tatkräftige Mithilfe von acht BBA-Mitarbeitern setzen. Sie unterstützten den bärtigen Gesellen beim Verteilen der Geschenke. Die sieben Jahre alte Lara durfte als erstes Kind ihr Geschenk entgegen nehmen. Und der Weihnachtsmann fand liebevolles Worte: „Dich kenne ich noch mit einem Nuckel im Mund.“ Lara bedankte sich mit einem Lied für ihr Geschenk.

Alle Kinder, die am Mittwoch bei der Feier fehlten, können bis Donnerstag, 19. Dezember, ihre Geschenke im Eltern-Kind-Zentrum in der Burgstraße in Wittstock abholen.

Von Christamaria Ruch