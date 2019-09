AfD liegt in Wittstock doch nicht vorn

Wittstock

Die AfD konnte bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag in Wittstock doch nicht die meisten Stimmen auf sich vereinen. Das gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitstimmen. Grund sind die Stimmen der Briefwähler, die in dem vorläufigen Wahlergebnis zunächst noch nicht berücksichtigt waren.

Jan Redmann ( CDU ) bei Erststimmen vorn

Das endgültige Wahlergebnis sieht so aus:Bei den Erststimmen liegt nun der CDU-Mann Jan Redmann mit 25,9 Prozent (24,5) vorn,gefolgt von Arnd Heymann ( AfD) mit 24,9 Prozent (26,8), Katrin Lange ( SPD) mit 23,7 Prozent (23,8), Dieter Groß ( Die Linke) mit 12,3 Prozent (11,8), Matthias Dittmer (Grüne) mit 6,6 Prozent (6,4), Christa Pfeiffer (Freie Wähler) mit 4,7 Prozent (4,9)und Tom-Morten Theiß ( FDP) mit 1,9 Prozent (1,9).Die Zahlen in Klammern geben die Werte des vorläufigen Auszählergebnisses ohne die Briefwähler an.

SPD bei Zweitstimmen vorn

Bei den Zweitstimmen ergibt sich nun folgendes Bild: SPD: 26,7 Prozent (26,7), AfD: 26,0 Prozent (27,9), CDU: 20,0 (18,7),Linke: 11,8 Prozent (11,4),Grüne: 6,6 Prozent (6,3),Freie Wähler: 3,6 Prozent (3,7), FDP: 2,1 Prozent (2,0).

Zwei Briefwahlvorstände waren gebildet worden, um die Stimmen aus Wittstock auszuzählen. Diese Aufgabe wurde in Perleberg erledigt. Denn dort saß der zuständige Wahlleiter für den Wahlkreis 2, dem auch Wittstock und die Gemeinde Heiligengrabe angehörten.

Es gab insgesamt 1145 Briefwähler in Wittstock, die 1141 gültige Erststimmen und 1144 gültige Zweitstimmen abgaben.

AfD lässt auch in Heiligengrabe Federn

In der Gemeinde Heiligengrabegab es 241 Briefwähler, die auch allesamt gültige Stimmen sowohl bei der Erst- als auch der Zweitstimme abgaben. Auffällig: Auch hier muss die AfD Federn lassen, kann aber nach wie vor die meisten Stimmen auf sich vereinen. Zugewinne durch die Briefwähler verzeichnen vor allem SPD und CDU. Inklusive Briefwähler ergibt sich dort dieses Ergebnis:

Erststimmen: Arnd Heymann ( AfD): 26,5 Prozent (28,0), Katrin Lange ( SPD): 24,3 Prozent (24,0), Jan Redmann ( CDU): 23,5 Prozent (22,7), Dieter Groß (Linke): 11,1 Prozent (11,2), Christa Pfeifer (Freie Wähler): 6,4 Prozent (6,3), Matthias Dittmer (Grüne): 5,8 Prozent (5,6),Tom-Morten Theiß ( FDP): 2,1 Prozent (2,3).

Zweitstimmen: AfD: 28 Prozent (29,6), SPD: 25,3 Prozent (24,8), CDU: 19,3 Prozent (18,9),Linke: 10,0 Prozent (10,0),Grüne: 6,3 Prozent (5,9),Freie Wähler: 4,8 Prozent (4,8), FDP: 2,7 Prozent (2,8).

Von Björn Wagener