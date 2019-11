Damit die Erinnerungen bleiben

Wittstock

Das Büchlein „Erinnerungen an die Wende 1989/90 in Wittstock/ Dosse“ steht jetzt für den Geschichtsunterricht an der Polthier-Oberschule und am Städtischen Gymnasium in Wittstock zur Verfügung. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann und seine Stellvertreterin Dorothea Stüben überreichten am Freitag 50 Exemplare an Anastasia Knebel und Nick Grabow aus der 9. und 10. Klasse der Polthier-Oberschule – im Beisein von weiteren Vertretern von Stadt und Schule.

Mehr Raum für DDR-Geschichte

Der DDR-Vergangenheit und der Wendezeit soll künftig im Geschichtsunterricht mehr Raum gegeben werden. „Wir haben den wöchentlichen Unterricht von einer auf zwei Unterrichtsstunden erhöht“, sagt Schulleiterin Eva-Maria Vanino.

Speziell zur DDR-Geschichte könnte sich Sabrina Müller, Lehrerin für Geschichte und Französisch, vorstellen, dass die Schüler ein Plakat gestalten und Nachforschungen zum Thema im eigenen Familienkreis anstellen. Auch sei im März 2020 ein Zeitzeugengespräch in der Stadtbibliothek geplant. Ein solches fand kürzlich bereits mit dem Wittstocker Dieter Hildebrecht für Gymnasiasten statt.

Erstauflage von 1999

Alt und neu: Das Büchlein „Erinnerungen an die Wende 1989/90 in Wittstock/Dosse“ von 1999 wurde von der Stadt zum 30. Jahrestag des Mauerfalls neu aufgelegt. Quelle: Björn Wagener

Für die Aufarbeitung der Wendezeit in der Schule ist das Büchlein ein willkommenes Geschichtsdokument. Es entstand 1999. In jenem Jahr – dem zehnten nach der Wende – beschließen Kurt Zellmer und Wolfgang Wilcke ihre Erinnerungen aufzuschreiben, um sie zu bewahren. Beide bezeichnet Schulleiterin Eva-Maria Vanino am Freitag als „zwei Menschen, die sich eingemischt und die Geschehnisse in Wittstock nachhaltig geprägt haben“.

Der frühere Superintendent Kurt Zellmer ist zur Wendezeit Initiator der Friedensgebete in der St.-Marien-Kirche und Beistand für ausreisewillige Bürger. 2009 wird ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wittstock verliehen. Wolfgang Wilcke ist Mitglied des Runden Tisches und „hoch verehrter Lehrer von Generationen von Schülern. Wir hatten so gehofft, ihn noch im Gespräch erleben zu dürfen“, sagt Eva-Maria Vanino. Doch Wolfgang Wilcke starb am 23. Oktober. Kurt Zellmer ist ebenfalls bereits gestorben.

Das letzte Exemplar

In ihrem Büchlein beschreiben die beiden Männer die Ereignisse in Wittstock vom 7. Oktober 1989 bis zum 6. Mai 1990. Es wäre beinahe in Vergessenheit geraten. Dorothea Stüben fällt es in die Hände, als sie in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls alte Unterlagen durchschaut. Und: An dem Büchlein prangt der Hinweis „Letztes Exemplar“.

Daraufhin wird rasch entschieden, dass es eine Neuauflage geben soll. Umgesetzt wird das Ganze in Zusammenarbeit mit Wolfgang Wilcke und Ute-Marie Zellmer, der Witwe von Kurt Zellmer. Den lokalen Ereignissen sind die überregionalen jeweils gegenüber gestellt.

Plötzlich alles ganz nah

200 neue Exemplare liegen vor – 50 fürs Städtische Gymnasium, 50 für die Polthier-Oberschule. Die restlichen sind fürs Rathaus und die Stadtbibliothek bestimmt. Eva-Maria Vanino ist sich sicher: „Dieses Büchlein wird für unsere Schüler plötzlich alles ganz nah machen.“

Von Björn Wagener