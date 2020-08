Wittstock

Wie so viele Kulturveranstaltungen hat auch die „Bühne 11“ in Wittstock wegen der Corona-Pandemie einige Monate pausieren müssen. „Wir haben aber regelmäßig in Kontakt gestanden und uns über die aktuelle Lage informiert“, berichtete Thomas Risse, Gastwirt des Lokals „Ausspann 27“, das seit 2019 für die Bühne einmal im Monat Aufführungsort ist.

Auch weil die Veranstaltung im Sommer im historischen Vierseitenhof der ehemaligen Ausspanne stattfinden kann, hat es seitens der Behörden keinen Grund mehr gegeben, die Bühne nicht stattfinden zu lassen. „Wir waren allerdings auf eine bestimmte Personenanzahl limitiert“, sagte Thomas Risse.

Zur Galerie Im Hof der Ausspann 27 in Wittstock gaben sich die Musiker wieder die Klinke in die Hand. Diesmal aber unter verschärften Corona-Regeln.

Hinzu kamen Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Namensliste mit vorab angemeldeten Gästen. Auch die Musiker hatten Vorkehrungen getroffen. Es gab Popschutz an den Mikrofonen. Musiker wie etwa Tom Hölzer aus Boberow hatten gleich ihre eigenen Mikrofone mitgebracht.

„Es ist schön, mal wieder hier zu sein“, sagte Tom Hölzer. Gemeinsam mit Alex Pohl aus der Nähe von Perleberg präsentierte er dem Publikum als Duo „ Tom und Alex“ wieder handgemachte Rocksongs.

Wieder aus der Prignitz waren Tom Hölzer (l.) und Alex Pohl angereist. Quelle: Christian Bark

Nicht zum ersten Mal bei der Bühne 11 aber zum ersten Mal im Vierseitenhof trat Mathias Köppen aus Kränzlin auf. „Ich bin spontan vorbeigekommen“, sagte er. In seinen Soloauftritten präsentierte er unter anderem Hits von Udo Lindenberg. Er sang aber auch seinen „Corona-Song“, den er während des Lockdown geschrieben hatte. Darin hieß es unter anderem: „Die Welt ist voll im Arsch und wir sind mitten drin. Wir müssen unser System neu durchchecken, sonst sind wir alle hin.“

Nachdenkliche Worte zur Situation

Auf eine musikalische Zeitreise nahm Wolfhard Zick die Zuhörer mit. Viele der Lieder, die er mit seiner Mundharmonika spielte, konnte das Publikum auswendig mitsummen. Angekündigt wurde der Musiker als die wohl „bedeutendste Mundharmonika Wittstocks“.

Manfred Schiewe amüsierte mit Witzen. Quelle: Christian Bark

Während etwa Manfred Schiewe aus dem Publikum aber auch Peter Kaping die Gäste mit Witzen amüsierten, gab sich Bühne-11-Mitinitiator Carsten Schober nachdenklich. „Die Situation wie die heute hier ist für mich fremd“, sagte er. Man unterliege ständiger Selbstkontrolle mit Blick auf Abstand halten oder in die Ellenbeuge husten. „Da fällt es gar nicht so leicht, einfach das Saxofon in die Hand zu nehmen und loszuspielen“, so der Musiker. Er legte dann aber trotzdem los – unter anderem mit jiddischen Klezmermelodien.

Unterstützung bekam er dabei von Gene-Kelly Dzwoneck. Der junge Wittstocker spielte das erste Mal bei der Bühne am Schlagzeug. Erstmals hat es auch Familie Krause aus Wittstock zu der Veranstaltung gezogen. „Wir wollten uns das auch mal angucken“, sagte Karin Krause.

Gastwirt Thomas Risse (2. v. l.) hatte gut zu tun. Quelle: Christian Bark

Den neuen Gästen erklärte Carsten Schober die Idee der Bühne 11. „Es ist mehr ein Konzept, als ein Konzert“, sagte er. Bei dem „offenen Musikkreis“ spielten Musiker ungeprobt, überraschend und frei gemeinsam.

Wiederholung im September noch nicht sicher

Gute Musik und gute Stimmung im Publikum zauberten auch Thomas Risse ein Lächeln auf die Lippen. „Ist doch super gelaufen, trotz der vielen Einschränkungen“, sagte er.

Wenn es nach ihm geht, kann am ersten Mittwoch im September wieder einen Bühne im Hof stattfinden. Allerdings müsse das noch organisatorisch geklärt werden, welche Initiatoren dann vor Ort sind und welche Musiker auftreten. Im vergangenen Jahr hatte die Bühne bis Oktober im Hof stattgefunden.

Von Christian Bark