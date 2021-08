Wittstock

Seit sieben Jahren ist die Veranstaltungsreihe „Bühne 11“ in Wittstock Treffpunkt für Künstler und Kunstinteressierte, um einen harmonischen Abend in Kneipenatmosphäre bei Livemusik zu genießen. 2019 zog die Bühne von der Marktgasse in das Lokal „Ausspann 27“. Von Mai bis Oktober können die Musikabende immer am ersten Mittwoch im Monat dort draußen im historischen Vierseitenhof stattfinden.

Zuletzt war der rote Teppich für die Künstler dort im Oktober 2020 ausgerollt worden. Danach war ganze neun Monate lang Funkstille. „Drinnen konnte die Bühne wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden, zumal wir im November unser Lokal schließen mussten“, sagt Gastwirtin Wilma Risse.

Nach neun Monaten findet die Bühne 11 wieder statt. Quelle: Christian Bark

Seit Pfingsten ist die Ausspann wieder für Gäste geöffnet, eine für den Juli geplante Bühne hatte jedoch nicht stattfinden können, da einer der Organisatoren nicht anwesend gewesen war. „Die Kontakte zu den Musikern haben während des Lockdowns ohne Frage gelitten, ist die Bühne doch ihr Bindeglied“, sagt auch Mitorganisator Carsten Schober. Da müsse man sich nun langsam wieder rantasten und die Routine entwickeln.

Für den kommenden Mittwoch geben die Organisatoren aber nun grünes Licht. Viele Musiker hätten schon zugesagt, darunter auch Urgesteine der Veranstaltungsreihe. „Wir wollen uns die Selbstverständlichkeit wiederholen, die wir vor der Corona-Krise gehabt hatten“, sagt Carsten Schober.

Freier Eintritt – Freie Bühne

Und auch für Wilma Risse und ihren Mann Thomas wird es nach der Fête de la Musique Ende Juni ein Auftakt für Kulturveranstaltungen in ihrem Lokal. Folgt am kommenden Samstag doch ein Solokonzert des aus Irland stammenden Sängers und Musikers Rob Wilson in der Ausspann 27.

Die erste Bühne 11 im Jahr 2021 beginnt am Mittwoch in der Ausspann in der Königstraße 27 ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Abstands- und Hygieneregeln sollten eingehalten werden. Nach wie vor gilt das Prinzip der offenen Bühne. Soll heißen, wer spontan oder geplant etwas zum Abend beitragen möchte, ob Lied oder Gedicht, darf sich gern zu Wort melden. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Von Christian Bark