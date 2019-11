Wittstock

Die freie Künstlerveranstaltung „Bühne 11“ in Wittstock ist nach knapp einem halben Jahr „Freiluftkonzerten“ wieder nach drinnen gezogen. In der Gaststube der Kneipe „ Ausspann 27“ in der Königstraße 27 gab es am Mittwochabend zahlreiche musikalische Überraschungen und eine beinahe familiäre Stimmung.