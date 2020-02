Neue Bürgerberatungsstelle eröffnet

Wittstock

Das Ziel ist erreicht: Das ehemalige Bahnhofshauptgebäude in Wittstock ist jetzt eine Bürgerberatungsstelle für die verschiedensten Anliegen. Am Dienstag wurde die neue Einrichtung von Landrat Ralf Reinhardt und Bürgermeister Jörg Gehrmann im Beisein vieler Verwaltungsmitarbeiter offiziell eröffnet. Das Ganze geschah bei laufendem Betrieb.

Damit befinden sich dort nun das Bürgerbüro, das Standesamt, die Kfz-Zulassungsstelle, die Bürgerberatung des Landkreises, das Ordnungsamt und die Touristinformation. Letztere bezog ihre Räume bereits Anfang März 2019.

Bürgerbüro ist erste Anlaufstelle

Das Bürgerbüro ist dabei die erste Anlaufstelle. Dorthin wendet sich

der Besucher mit seinem Anliegen und wird dann in das zuständige Büro verwiesen. Die räumliche Anordnung kommt diesem Ablauf entgegen. Denn das Bürgerbüro bildet die Zentrale, die von den Büros umgeben ist. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sind mit Glastüren abgetrennt. Das Ordnungsamt befindet sich in der ersten Etage. Die dortigen Büros sind über ein Treppenhaus zu erreichen. Die alten Geländer wurden aufgearbeitet. Alles präsentiert sich hell und modern. Der Eingang zum neuen Bürgerbüro liegt gegenüber der Touristinformation.

Noch bürgernäher

„Ich freue mich sehr, dass es mit der Stadt Wittstock gelungen ist, Dienstleistungen noch bürgernäher und konzentrierter anzubieten“, sagte Ralf Reinhardt. Dieses Gemeinschaftsprojekt sei ein gutes Beispiel dafür wie Landkreis und Kommune zusammenarbeiten können und sollten. „Ich hoffe, dass dieses Haus dafür steht, dass man nicht nur seine Aufgaben erfüllt, sondern auch respektvoll miteinander umgeht“, sagte Bürgermeister Gehrmann und bezog das gleichermaßen auf die Verwaltungs- wie auch die politische Ebene von Kommune und Landkreis.

Ausdruck der Wertschätzung

Das moderne Bürgerbüro sei für ihn ein Ausdruck für die Wertschätzung der Einwohner Wittstocks.

Eine Außenstelle der Kfz-Zulassungsstelle in Neuruppin gibt es in Wittstock bereits seit 2012. Dass diese nun – zusammen mit den genannten anderen Anlaufstellen der Verwaltung – unter einem Dach zu finden ist, sei ein weiterer Schritt in Sachen Bürgernähe, sagte Landrat Reinhardt und verwies auf die „ideale Lage“. Erst vor wenigen Monaten bezog das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) die Räume des sanierten ehemaligen Bahn-Empfangsgebäudes gleich nebenan. Es gibt einen Parkplatz direkt vor der Tür, und auch das Polizeirevier befindet sich nur wenige Schritte vom Bürgerbüro entfernt – im ehemaligen Postgebäude. Für die Nutzer heißt das: kurze Wege.

Kyritz ebenfalls im Blick

Das Wittstocker Konzept könnte Schule machen. Landrat Reinhardt sagte am Dienstag, dass der Landkreis bemüht sei, eine ähnliche Lösung in Kyritz zu realisieren. Man sei dort ebenfalls daran interessiert, kommunale und kreisliche Leistungen so bürgernah wie möglich abwickeln zu können. Zunächst einmal „wollen wir schauen, wie sich das Projekt Bürgerberatung in Wittstock weiter etabliert“. Bei Bedarf könne in Detailfragen nachgesteuert werden.

Info: Die Bürgerberatung der Stadt Wittstock ist täglich von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet – zudem an jedem ersten Samstag des Monats von 10 Uhr bis 12 Uhr. Telefonisch ist die Zentrale der Bürgerberatung erreichbar unter 03394/42 93 11 oder 42 90.

