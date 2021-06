Wittstock

Einen Stadtsee für Wittstock – dieses Ziel verfolgt Bürgermeister Jörg Gehrmann jetzt mit Nachdruck. Kürzlich brachte er dieses Vorhaben bei einem Treffen mit Anje Marten vom Landesumweltamt und Gernot Elftmann, dem Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Dosse-Jäglitz, in Wittstock vor. Dabei ging es eigentlich um die bevorstehende Renaturierung der Dosse im Bereich zwischen Wittstock und Alt Daber.

See würde Lebensqualität steigern

Ein Stadtsee, so Gehrmann, würde die Lebensqualität der Einwohner ein gutes Stück steigern. Dabei denkt er aber nicht an ein Gewässer mit Badestrand, Liegewiese und Spielplatz, sondern vielmehr an ein Kleinod, das sich in die Natur einfügt. Baden, so seine Vorstellung, könnte zwar erlaubt sein, solle aber nicht im Vordergrund stehen.

Ob das aber tatsächlich so umzusetzen ist, wäre später ohnehin noch zu diskutieren. Ansonsten sieht er in dem Stadtsee vor allem eine Möglichkeit, um „Naturraum erlebbar zu machen“. Das Bewusstsein der Menschen für die Erhaltung der Natur sei gestiegen. Dem würde das Projekt entgegen kommen.

Hier könnte der See entstehen

Auch hat Gehrmann bereits eine Vorstellung davon, wo dieser Stadtsee entstehen könnte: auf einem sumpfigen Areal zwischen Rote Mühle und Stadion des Friedens und damit in unmittelbarer Nähe des Verlaufs der Dosse – und unweit des ehemaligen Freibades. Der See könnte dann von der Dosse gespeist werden. Die Wittstocker hätten damit kurze Wege bis zur Naherholung. Während heute die nächsten Seen 15 bis 20 Kilometer entfernt liegen, befände sich der Stadtsee buchstäblich um die Ecke.

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann weist auf ein sumpfiges Areal zwischen Rote Mühle und Stadion des Friedens. Hier könnte er sich einen Stadtsee vorstellen. Quelle: Björn Wagener

Doch klar ist auch: Bis zum See ist es ein langer Weg. „Fünf bis zehn“ Jahre könnten samt Planungen, Abwägungen, Genehmigungen und Grunderwerb vergehen, bis er Realität wird. Zunächst einmal müsse eine „Aufgabenstellung formuliert werden“, sagt Gehrmann.

Später wäre das in den Ausschüssen zu diskutieren. Doch das langwierige Prozedere schreckt ihn nicht ab. Denn er hält das beschriebene Areal für sehr geeignet für einen See, weil es ohnehin ein Feuchtgebiet ist. Wie groß ein solcher See sein könnte, wäre heute noch nicht absehbar. „Das ergibt sich dann“, sagt Gehrmann und nennt als etwaigen Vergleich den Friedensteich in Wittenberge.

Wasser zieht die Leute an

Dieser ist dem dortigen Eigenbetrieb Kultur, Sport und Tourismus angegliedert, dem Uwe Neumann als Werkleiter vorsteht. „Ein See ist immer eine attraktive Geschichte. Wasser zieht die Leute an. Sie wollen dort flanieren“, sagt er. Aber die Stadt müsse sich auch um die laufende Unterhaltung kümmern. Das sollte sie im Blick haben, rät er.

Die Idee eines Stadtsees sei laut Bürgermeister Gehrmann nicht neu. „Wir diskutieren das schon seit Anfang der 1990er Jahre. Doch jetzt soll endlich Dynamik in die Sache kommen. Das begrüßt auch Hans-Jörg Löther, Geschäftsführer der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV) in Wittstock. Er hätte einen solchen See zwar lieber auf einem Areal nahe der Bischofsburg gesehen, ist aber grundsätzlich ebenfalls begeistert von dem Vorhaben. Denn es sei immer eine gute Investition, um die Lebensqualität zu verbessern.

Mit Idee noch ganz am Anfang

Auch wenn die Umsetzung dieser Idee noch ganz am Anfang steht, so nutzte Gehrmann kürzlich einen Vor-Ort-Termin mit den Beteiligten der bevorstehenden Renaturierungsmaßnahme der Dosse, um sie für das Vorhaben Stadtsee zu sensibilisieren. Anje Marten vom Landesumweltamt zeigte sich angetan. „Das ist eine gute Idee. Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es wird für die Zusammenhänge in der Natur gebraucht.“

Von Björn Wagener