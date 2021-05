Wittstock

Die Stadt Wittstock sucht Wahlhelfer für die Bundestagswahl am 26. September. Rund 12.500 Wahlberechtigte in Wittstock sind dann aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Zu besetzen sind 32 Wahllokale – 28 Urnenwahllokale und vier Briefwahllokale – mit jeweils acht Personen.

Insgesamt werden also 256 Wahlhelfer benötigt. Interessenten können sich ab sofort beim städtischen Wahlleiter Holger Schönberg oder seinem Stellvertreter Thoralf Degner anmelden. In den Ortsteilen stehen auch die Ortsvorsteher als Ansprechpartner bereit.

Wer als Wahlhelfer registriert ist, steigt damit bei der Corona-Impfung unabhängig von Alter und Vorerkrankungen in die Prioritätsgruppe 3 auf und wäre damit im Prinzip jetzt schon impfberechtigt. Zudem bekommt jeder Helfer ein Erfrischungsgeld von 25 Euro. Wahlhelfer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Wittstock oder den Ortsteilen haben.

Wahlleiter Holger Schönberg ist erreichbar unter Telefon 03394/429300 oder per E-Mail an: h.schoenberg@stadt-wittstock.de. Sein Stellvertreter Thoralf Degner ist erreichbar unter Telefon 03394/429323 oder per E-Mail an: t.degner@stadt-wittstock.de.

Von Björn Wagener