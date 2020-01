Große Bühne für Kunst und Kultur

Wittstock

Das neue Jahr 2020 ist zwar noch jung, der Terminkalender der Wittstocker Bibliothek aber schon gut gefüllt. „Wir haben bereits ein umfangreiches Kulturprogramm erdacht und hoffen auf eine ebenso große Resonanz wie im Vorjahr“, sagt Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. 276 Veranstaltungen habe die Stadtbibliothek und ihre Außenstelle in Freyenstein 2019 ihren Kunden und Besuchern geboten, darunter Ferien- und Nachmittagsprogramme für die Jüngsten sowie Lesungen, Workshops und Wettbewerbe für Jugendliche und Erwachsene.

Gemeinsam mit ihrem Team hat sich Georgia Arndt an die Statistik des vergangenen Jahres gesetzt, um daraus auch Schlüsse für das neue Jahr zu ziehen. „Wir müssen uns am Bedarf der Kunden orientieren“, erklärt die Bibliotheksleiterin. Daraus folge die Wiederholung bereits bewährter Veranstaltungen, das Einbringen neuer Ansätze aber auch der Verzicht auf Angebote, die weniger stark frequentiert gewesen seien. So soll es 2020 weniger Workshops geben als die Jahre zuvor. „Die Workshops sind auch immer mit sehr viel Aufwand verbunden“, so Georgia Arndt.

Bibliotheksleiterin Georgia Arndt hat schon jede Menge Kulturtermine geplant. Quelle: Christian Bark

Darum sei sie sehr froh, neben ihren Mitarbeitern, die Wittstocker Arbeitsgruppe des Fördervereins öffentlicher Bibliotheken in Ostprignitz-Ruppin an ihrer Seite zu haben. Diese zählt nun über 30 Mitglieder und ist sowohl als Träger als auch Organisator von Veranstaltungen mittlerweile unabdingbar für die Angebotsfülle in den Einrichtungen. „Darüber hinaus netzwerken wir mit anderen Vereinen und Initiativen wie etwa dem Umlandverein in Zempow“, informiert Georgia Arndt.

Zweimal Poetry Slam

Damit die Arbeitsgruppe noch weiter zusammenwächst, will Georgia Arndt in diesem Jahr die Leipziger Buchmesse mit den Mitgliedern besuchen, wie sie ankündigt.

Poetry Slam ist 2020 in Wittstock gleich zweimal zu erleben. Quelle: Christian Bark

Besondere Unterstützung geben die Mitglieder vor allem bei Großveranstaltungen wie etwa dem diesjährigen Hoffest im April aber auch beim Poetry Slam im Juni. Den soll es nun übrigens im Doppelpack geben. Sowohl die Veranstaltung mit Teilnehmern aus der Region als auch eine mit Profis aus Berlin sind geplant. „Der Poetry Slam auf der Landesgartenschau hat uns dabei inspiriert“, erklärt die Bibliotheksleiterin.

Höhepunkte im ersten Halbjahr Fünf Literaturcafés wird es bis zur Sommerpause im Juli geben. Sie finden in der Regel den zweiten Mittwoch im Monat jeweils um 14 Uhr statt. Die erste Talkrunde findet am Dienstag, 21. Januar statt. Ab 19 Uhr kommen Georgia Arndt und Uta Köhn dann ins Gespräch mit Ina Schwatz, Mario Stiebitz, Sabine Steinbach und Jürgen Kontak. Die Märchenwoche wartet in der Zeit vom 2. bis 6. März wieder mit einem Märchenquiz am 4. März auf. Zum Hoffest der Bibliothek lädt der Bibliotheksförderverein am Montag, 20. April. Dann gibt es Stände mit Kunsthandwerk, Musik und Beköstigung. Zusätzlich zum Wittstocker Poetry Slam, der am Donnerstag, 4. Juni, in der Bibliothek stattfinden wird, gibt es einen weiteren mit Profis aus Berlin. Dieser lockt am Dienstag, 5. Mai, in die Bibliothek. Bei der 2. Fête de la Musique in Wittstock werden am Sonntag, 21. Juni, wieder viele Musiker und Bands im Bibliothekshof zu erleben sein.

Und dann ist da noch die Fête de la Musique, die im vergangenen Jahr erstmals in Wittstock stattgefunden hatte und wobei auch der Bibliothekshof zur Bühne geworden war. „An den Erfolg wollen wir natürlich anknüpfen“, sagt Georgia Arndt.

Der Bibliotheksförderverein lädt zum 3. Hoffest. Quelle: Christian Bark

Jetzt im Januar erwartet die Kunden und Besucher die nunmehr vierte Talkrunde „Wir in Wittstock“. Dabei haben Georgia Arndt und Fördervereinsmitglied Uta Köhn wieder interessante Persönlichkeiten aus der Region eingeladen. Mit dabei ist die Blandikower Sängerin Ina Schwartz, Gadows Schützenpräsident und Karnevalsprinz Jürgen Kontak, Gründer der Facebookgruppe „In Wittstock aufgewachsen und stolz darauf“, Mario Stiebitz. Und ebenfalls Sabine Steinbach, die jedes Jahr den Polarforscher Arved Fuchs nach Wittstock holt und sich für die Partnerschaft mit der Polthier-Familie engagiert.

Nicht zu vergessen die vielen Lesungen, die wieder auf ihr Publikum warten. Zwei Reisereportagen wird beispielsweise die Autorin Michi Münzberg am 18. und 19. März vorstellen. Dazu kommen noch fünf Literaturcafés, die bis zur Sommerpause stattfinden.

Von Christian Bark