1332 ist für Freyenstein erstmals eine Burganlage beurkundet. Ab 1556 ließ Conrad von Rohr eine dreiflügelige Schlossanlage errichten. Architekt war Dominicus Parr. Die Terrakotten wurden in der Werkstatt des Lübecker Künstlers Statius von Düren gefertigt

1567 stagniert mit dem Tode Conrad von Rohrs der Bau. Die Burg wurde wahrscheinlich nie fertiggestellt. In Sichtweite entstand zudem das „Neue Schloss“.

1620 kauft die Familie von Winterfeld die Burg. Der Zustand wird schon im 17. Jahrhundert als schlecht beschrieben. Die Burg wurde in der Folge mehrfach verpachtet, diente als Kornspeicher und Branntweindestille.

In den kommenden Jahrhunderten verfiel die Burg oder wurde abgetragen. Um 1907 wird sie bereits in dem Zustand beschrieben, in dem sie sich bis heute befindet. Wenngleich eine Lithografie von 1860 noch Anbauten an den Wohnturm zeigt.

1968 bis 1974 erfolgte eine Restaurierung des Turms und Teilen des Westflügels. Die Burg ist heute Ausstellungsstandort, seit 2020 gibt es einen Audioguide.