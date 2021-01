Wittstock

Mit einem leichten Zischen entweicht der Dampf aus der Düse. Sie sitzt auf einem kleinen roten Behälter, der auf dem Gang des Busses platziert ist. Nach und nach verteilt sich der Dunst im gesamten Fahrgastraum. „Wenn die Fenster beschlagen, dann ist die Prozedur beendet“, erklärt Reisebusunternehmer Thomas Kurschat aus Wulfersdorf.

Am Montagvormittag wurden am Bahnhof in Wittstock mehrere Busse und Kleintransporter dieser Spezialbehandlung unterzogen. Bei kleineren Fahrzeugen genügen rund fünf Minuten. Reisebusse werden etwa 15 bis 20 Minuten lang ausgenebelt.

Der Nebel zieht in die kleinste Ritze

Das sorgt dafür, dass die jeweiligen Fahrgasträume komplett desinfiziert werden. Der Nebel der

So wir das Desinfektionsmittel versprüht. Quelle: Björn Wagener

mit Druck zerstäubten Desinfektionsflüssigkeit „zieht überall hin, in jede Ritze und ins Polster“, erklärt Thomas Kurschat. So werden dort alle möglichen Viren neutralisiert. Der Zerstäuber kann die ganze Zeit über an einem einzigen Standplatz im Bus verbleiben. Danach gibt es keine unangenehmen Gerüche – eher einen leichten Hauch von Frische. „Das Ausnebeln sollte mindestens einmal am Tag stattfinden, am besten am Abend“, empfiehlt Thomas Kurschat. Aber auch Büroräume lassen sich in dieser Weise behandeln.

Der Unternehmer legte sich das Desinfektionsgerät im Wert von rund 1000 Euro bereits zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr zu und setzt es seitdem ein. Die Anschaffungskosten sind zwar überschaubar, kostenintensiv sei aber die spezielle Desinfektionsflüssigkeit. Aber es lohne sich. Kurschat ist überzeugt von dem Gerät.

Schutz für Fahrgäste und Fahrer

„Es ist ein Schutz für die Fahrgäste untereinander und natürlich auch für den Fahrer“, sagt er und empfiehlt es vor allem auch für Fahrzeuge, die für den Krankentransport oder Dialysefahrten eingesetzt werden. „Durch die Umluft wird es auch durch die Filter getragen. Das ist schon wertvoll.“

Norbert Doßmann (l.) und Jens Försterling (r.), Busfahrer von der Reederei Halbeck aus Rheinsberg, mit Busunternehmer Thomas Kurschat aus Wulfersdorf (MItte). Quelle: Björn Wagener

Das Ausnebeln ist für die Busunternehmen ein Angebot von Thomas Kurschat, keine Pflicht. Zu seinen ersten Kunden zählten am Montag Fahrzeuge der Reederei Rheinsberg. Sie unterstützt in dieser Woche mit drei Bussen den Linienverkehr in Wittstock. Er war Ende vergangener Woche komplett zum Erliegen gekommen, weil sich alle Busfahrer coronabedingt in Quarantäne begeben mussten. Daraufhin organisierte die kreisliche Busgesellschaft rasch Ersatz. Seit Montag springen Reisebusunternehmen mit ihren eigenen Bussen ein.

Auf neue Strecken einstellen

Die weitgehend ortsunkundigen Fahrer mussten sich erst einmal mit den neuen Strecken vertraut machen. Da ein Fahrer auch auf ganz verschiedenen Streckenführungen im Bereich Wittstock eingesetzt sein kann, war vor allem der erste Tag eine Herausforderung. So berichtet Olaf Gückel vom Reisedienst Westprignitz, dass es gar nicht so einfach war, Horst bei Blumenthal zu finden. „Früh morgens kann man auch keinen nach dem Weg fragen, da ist ja niemand auf der Straße.“

Ein Bus wird am Bahnhof in Wittstock ausgenebelt, um ihn zu desinfizieren. Busfahrer Jens Försterling von der Reederei Halbeck aus Rheinsberg rückt den Behälter mit der Düse zurecht. Quelle: Björn Wagener

Dass es eine Eingewöhnungszeit braucht, bestätigt auch Norbert Doßmann von der Reederei Halbeck aus Rheinsberg. „Wenn man sich verfahren hat, kann man mit einem Bus ja auch nicht überall drehen. Außerdem war es heute Früh auf den Nebenstraßen auch teilweise glatt.

Ab Dienstag mehr Streckenkenntnisse

Ab Dienstag müsste es aber einigermaßen normal laufen“, vermutet er. Dann ist jeder seine Strecke schon einmal gefahren. Reisebusfahrer müssen sich schließlich auch in europäischen Hauptstädten zurechtfinden. Das Ausnebeln findet Norbert Doßmann sehr sinnvoll, denn mit der Desinfektion per Hand komme man eben doch nicht überall hin.

Thomas Kurschat will diese Art der Desinfizierung auch nach Corona beibehalten, wenn auch womöglich etwas zurückhaltender.

Von Björn Wagener