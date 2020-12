Wittstock

Es war nur ganz kurz und unscheinbar, dennoch hat das Schattentheater des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) am Samstag in Wittstock große Freude bereitet. Einige Zuschauer waren am späten Nachmittag zum Büro des CVJM gegenüber der Marienkirche gekommen. Sie sahen die Weihnachtsgeschichte um Jesu Geburt als Schattentheater.

Die Figuren wie Maria und Josef aber auch die Engel, Hirten und Tiere wurden von Norah Mittelstädt, Mika Gerbendorf und Käthe Pietrusky gespielt. Die Jugendlichen gehören der „Teenierunde“ des CVJM an. „Wir haben die Figuren selbst gebastelt und etwa eine Woche dafür geprobt“, berichtete Norah Mittelstädt.

Die Teenierunde ist neben dem Jugendpreis sowie „Kidstime“ eines der Angebote, die Ulrike Pietrusky vom CVJM betreut. „Eigentlich treffen wir uns einmal die Woche. Das machen wir jetzt über das Videokonferenzprogramm Zoom“, berichtete Ulrike Pietrusky. Das offene Freizeitangebot Kidstime gebe es für gewöhnlich viermal im Jahr.

Kidstime für 24. April geplant

„Dieses Jahr konnten wir wegen Corona nur zweimal Kidstime, nämlich im Februar und im September, anbieten“, blickte Ulrike Pietrusky zurück. Für 2021 seien aber, falls die Situation es zulässt, wieder vier Veranstaltungen geplant. Der erste Termin ist für den 24. April angesetzt.

„Wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr wieder voll durchstarten und vor allem weitere junge Leute für unsere Projekte begeistern können“, sagte die CVJM-Betreuerin.

Das Schattentheater habe dem Verein eine gute Gelegenheit geboten, sich trotz des strengen Corona-Lockdowns in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Darbietung fand im Rahmen des vierten lebendigen Adventskalenders statt und war dessen 19. Türchen beziehungsweise Fensterchen.

Über das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit „Netwit“ hatte Ulrike Pietrusky den Kontakt zur Adventskalenderinitiatorin Lissy Boost von der Volkssolidarität aufgenommen. So nahm der CVJM erstmals an der Aktion teil, die seit 2017 immer mehr in die gesamte Stadt hineinstrahlt. Begonnen hatte damals alles mal in der Röbeler Vorstadt, wo Lissy Boost als Quartiersmanagerin arbeitet.

Für den CVJM war die Aktion eine neue Erfahrung. „Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht“, sagte Mika Gerbendorf. Für die Darbietung gab es von Passanten viel Applaus und warme Wort. Ulrike Pietrusky gab den Leuten selbige mit auf den Weg. „ Weihnachten ist dann, wenn wir Jesus in unser Herz schließen können“, sagte sie. Daran ändere auch Corona nichts. Beim nächsten Adventskalender will der CVJM gerne wieder mitmachen, wie Ulrike Pietrusky ankündigte.

