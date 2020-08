Cabrio überschlägt sich auf der A 24 bei Wittstock

Wittstock

Ein 53-jähriger Cabrio-Fahrer fuhr am Montag gegen 16.45 Uhr mit seinem Pkw Ford Mustang auf der Autobahn A24 in Richtung Berlin, als er offenbar aufgrund starken Regens und unangepasster Geschwindigkeit zwischen den Anschlussstellen Meyenburg und Pritzwalk von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Fahrzeug überschlug.

Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug, dessen Verdeck noch geöffnet war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Berlin war aufgrund des Rettungseinsatzes für etwa 30 Minuten vollgesperrt.

