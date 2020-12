Wittstock

Von diesem Start in ihre berufliche Selbstständigkeit hat Claudia Köppen nicht geträumt. Am 10. November eröffnete sie ihr Café „Tortenschwester“ am Dosseteich in Wittstock – seitdem darf sie wegen des Corona-Lockdowns ihre kulinarischen Köstlichkeiten nur außer Haus verkaufen.

Umso mehr ist Claudia Köppen „überwältigt von dem Zuspruch der Gäste.“ Die Leute stehen geduldig Schlange und dann vor der Qual der Wahl: Schokoladentorte, Obstträume unter einer Baiserhaube oder doch der handliche Cupcake? Trotz dieses schönen Echos ist es „eine harte und ungewöhnliche Zeit“, räumt Köppen ein.

Anzeige

Der Cafébetrieb bei der „Tortenschwester“ ruht seit der Eröffnung

Dabei fällt ihr Blick auf die zwei Gasträume im Landhaus- und Wohnzimmerstil. Tische und Stühle müssen leer bleiben, weil die Gastronomie zum 2. November wegen der Corona-Krise schließen musste. Im Idealfall finden dort 40 Gäste Platz und können eine Auszeit vom Alltag nehmen. „Ich hoffe auf das nächste Jahr und dass ich dann mir den Traum des Cafébetriebes erfüllen kann. Jetzt ist zumindest ein Teil des Traums erfüllt“, sagt sie.

Lebendiger Adventskalender in Wittstock ist ein Lichtblick in Corona-Zeit

Am Sonntag, 20. Dezember, empfängt Claudia Köppen auch kleine und große Besucher im Rahmen der Wittstocker Aktion lebendiger Adventskalender. Von 14 bis 16 Uhr können Kinder ein gemaltes Bild oder etwas kleines Gebasteltes vorbeibringen. Im Gegenzug dürfen die Mädchen und Jungen sich über Weihnachtskekse der „Tortenschwester“ freuen. „Der lebendige Adventskalender ist eine schöne Sache, in dieser Zeit etwas für die Menschen zu machen“, sagt Köppen. Darin sieht sie einen Lichtblick, dass „wir füreinander da sind und Wittstock am Leben gehalten wird.“

„Tortenschwester“ fällt durch alle Raster der Corona-Hilfspakete

Die von der Bundesregierung geschnürten finanziellen Hilfspakete in der Corona-Krise sind für die „Tortenschwester“ allerdings unerreichbar. Weil Claudia Köppen im November eröffnete, fällt ihr Café durch alle Raster und kann keine Hilfen geltend machen. „Meine Steuerberaterin steckt in der Materie drin und hat alle Möglichkeiten geprüft“, sagt sie. Dennoch muss sie Kredite und die laufenden Kosten bedienen.

Ein Hit unter den Torten

Das Café „Tortenschwester“ wird mit Konditoreibetrieb geführt, hinzu kommt ein Angebot an Lebensmitteln regionaler und überregionaler Produzenten. Damit steht einem Außer-Haus-Verkauf in dieser Zeit nichts im Weg. Schon fünf Wochen nach der Eröffnung zeichnet sich die Stachelbeerbaisertorte als ein Hit unter den Kunden ab. Auf den Fersen folgt der „Kalte Hund“, gut gekühlt, mit viel Schokolade und Keksen. Hinzu kommen Produkte wie Honig, Senf, Wurst, Liköre, Rum bis hin zu Kaffee und Tee. Daraus stellt sie auch Präsentkorbe zusammen.

Beratung beim Diätplan für Weihnachten

Für Weihnachten und Silvester nimmt Caudia Köppen Tortenbestellungen entgegen. „Das Fachpersonal stellt den Diätplan für die Feiertage zusammen“, ist einem Aushang zu entnehmen. Den Diätplan sieht Claudia Köppen mit Augenzwinkern: „Torten sind die Diät in der Corona-Krise.“

Bestellungen für Weihnachten und Silvester sind im Café „Tortenschwester“ in Wittstock möglich. Persönlich, telefonisch oder über whatsapp unter 0176/70 59 17 78 sowie per Email info@tortenschwester.de

Die „Tortenschwester“ hat dienstags bis freitags von 12 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. und 31. Dezember ist von 10 bis 14 Uhr offen. Vom 25. bis 28. Dezember bleibt das Café geschlossen.

Von Christamaria Ruch