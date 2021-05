Wittstock

Noch zehn Minuten bis zur Öffnung. „Wir alle sind aufgeregt“, sagt Claudia Köppen. Die Pächterin im Café „Tortenschwester“ am Dosseteich in Wittstock öffnet am Samstagvormittag erstmals den Bereich ihrer Außengastronomie. Sechseinhalb Monate nach Eröffnung ihres Cafés.

Die ersten Gäste trudeln ein, doch sie wählen den gewohnten Ablauf und lassen sich die Tortenstücke einpacken. Christin Flörke und Hendrik Lüthje wohnen seit neun Jahren in Lübeck und besuchen mit ihrem kleinen Sohn Luca die Familie in Wittstock.

Außengastronomie steht diesen Gästen offen

„Wir verzichten noch auf einen Besuch in der Außengastronomie“, sagt Hendrik Lüthje. Denn nur wer getestet, geimpft oder genesen ist und das auch nachweist, darf Platz nehmen. Diese Voraussetzungen sind nicht allen Gästen bekannt, wie sich im Laufe des Tages herausstellt. „Alle reagieren verständnisvoll“, sagt Claudia Köppen.

Der erste Gast im Café „Tortenschwester“ in Wittstock

Mit Lydia Zallmann begrüßt sie ihren ersten Gast im Außenbereich. „Heute vor zwei Wochen habe ich meine zweite Impfung erhalten“, sagt Zallmann und zückt ihren Impfausweis. „Ich habe mich so gefreut, endlich kann ich mich hier hinsetzen.“

Auch wenn sie einräumt, sich in den vergangenen Monaten an das Alleinsein gewöhnt zu haben, genießt sie den Öffnungsschritt in der Gastronomie. „Das ist ein schönes Gefühl“, sagt Lydia Zallmann. Unbeirrt lässt sich die Seniorin den Eclair und Kakao schmecken. „Das Wetter ist in Ordnung“, sagt sie und lehnt sich bei einer steifen Brise entspannt zurück.

Neues Kapitel beginnt für die „Tortenschwester“

„Das ist eine neue Hausnummer, nach mehr als einem halben Jahr außer-Haus-Verkauf nun die ersten Gäste zu bewirten“, sagt Claudia Köppen. Dabei hat sie gute Wünsche ihrer Kundschaft für den Start als Rückenwind.

Claudia Köppen darf erstmals ihre Gäste bewirten. Vorerst ist das nur im Außenbereich erlaubt. Quelle: Christamaria Ruch

Vorerst stehen 24 Plätze an sechs Tischen im Außenbereich bereit. „Es gab einen Lieferengpass bei den Sonnenschirmen“, so Köppen. Damit bittet sie um Verständnis, dass nun auch der Regenschutz fehlt.

Personal suchen und finden

„Der größte Knackpunkt ist für mich die Personalfrage“, räumt Köppen ein. Zwei Abiturientinnen sind seit Monaten am Wochenende über Schülerjobs im Servicebereich des Cafés im Einsatz.

Nun muss Claudia Köppen ausloten, wie die Außengastronomie angenommen wird. Erst dann kann sie weiteres Personal für den Service und die Küche einstellen. Deshalb geben Gäste vorerst am Tresen ihre Bestellung auf, nehmen dann Platz und dort wird serviert.

Gästebewirtung im Probelauf

„Das alles ist jetzt ein Probelauf“, sagt Claudia Köppen. Sie weiß, dass es zum Auftakt nicht ganz reibungslos und perfekt abläuft. „Wir alle haben keine Gastronomieerfahrungen“, wirbt sie um Nachsicht.

Vorerst wird bei der „Tortenschwester“ der Außenbereich freitags bis sonntags geöffnet, an den anderen Tagen gibt es das Angebot zum Mitnehmen. Zunächst steht eine abgespeckte Speisekarte zur Auswahl; diese soll schrittweise wachsen.

