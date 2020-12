Wittstock

Viele haben ihre Schritt als „mutig“ bezeichnet, mitten im Corona-Lockdown ein Café zu eröffnen. Doch Claudia Köppen hat sich mit ihrem Lokal „Tortenschwester“ in Wittstock einen Herzenswunsch erfüllt. Seit dem 10. November gibt es im ehemaligen Feuerwehrdepot am Bleichwall gegenüber dem Dosseteich das Café mit Laden.

„Ich bin überrascht, wie gut das Café angenommen wird“, sagt Claudia Köppen. Nicht nur von Wittstockern, auch von Kunden aus der Umgebung sowie der Prignitz. „Einige Kunden legen sich tatsächlich die Termine in Wittstock so, um mal kurz bei mir hereinzuschauen“, berichtet die Inhaberin.

Seit dem Herbst gibt es die "Tortenschwester" im alten Feuerwehrdepot in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Verweilen und entspannt ihren Kaffee trinken können die Besucher derzeit noch nicht bei der „Tortenschwester“, dafür können sie aber köstliche Torten, Kekse, Cookies und Cupcakes mitnehmen. „Im kommenden Jahr werden wir uns noch weiter auf Cupcakes konzentrieren“, sagt Claudia Köppen.

Im Laden zu kaufen gibt es zudem Produkte von regionalen Erzeugern. Etwa von der „Gans-Gin-Manufaktur“ aus Klein Gottschow, der Ölmühle Katerbow, der Wittstocker Likörmanufaktur oder der Imkerei Kralisch aus Zaatzke. Claudia Köppen will ihr Netzwerk an Erzeugern und Gastronomen stetig ausbauen, wie sie sagt.

Es gibt regionale und nachhaltige Produkte zu kaufen. Quelle: Christian Bark

Ihre Strategie ist eine auf Regionalität und Nachhaltigkeit bedachte. So verwenden sie und ihr Team etwa den Presskuchen weiter als Backzutat. Ebenso gibt es ein Recup-System, dabei können benutzte Becher bei ihr oder anderen teilnehmenden Geschäften wieder abgegeben werden.

Nach dem Corona-Lockdown hofft Claudia Köppen darauf, in ihrem Café auch Kulturveranstaltungen und Feiern abhalten zu können. Am 4. Advent hatte sie bereits am „lebendigen Adventskalender“ in Wittstock teilgenommen.

„Der lebendige Adventskalender ist eine schöne Sache, in dieser Zeit etwas für die Menschen zu machen“, so Claudia Köppen. Darin siehe sie einen Lichtblick, dass „wir füreinander da sind und Wittstock am Leben gehalten wird.“

Der Café-Bereich kann derzeit nicht genutzt werden. Quelle: Christian Bark

Bei der Aktion konnten Besucher Selbstgebasteltes mitbringen und sich dafür eine süße Belohnung abholen. Für die Tortenschwester war das eine schöne Gelegenheit, nochmal auf ihr Angebot aufmerksam zu machen.

Der Name Tortenschwester ist übrigens eine Zusammensetzung aus Claudia Köppens früherem Beruf als Krankenschwester und ihrem bekanntesten Produkt, selbstgemachten Torten.

Leckere Torten sind das Markenzeichen des Lokals. Quelle: Christian Bark

Wenn im Café Gäste bewirtet werden dürfen, will Claudia Köppen auch die Terrasse mit Blick zum Bleichwall hin nutzen. Dann soll es zudem ein kleines Mittagsangebot mit Suppe und Quiche geben. Aktuell haben sie und ihr Team alle Hände voll zu tun, da zahlreiche Bestellungen für die Weihnachtsfeiertage anfallen.

Das Lokal hat aktuell immer dienstags bis freitags von 12 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wer individuell bestellen und abholen möchte kann Claudia Köppen auch unter folgender Telefonnummer kontaktieren: 0176/70591778. Bei Bedarf kann auch geliefert werden.

Mehr unter: www.tortenschwester.de.

Von Christian Bark