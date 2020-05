Campingsaison startet wegen Corona mit Verspätung

Königsberg/Zempow

Am Freitag werden die Corona-Eindämmungen nicht nur für Restaurants und Kneipen gelockert – auch Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen dürfen wieder an Touristen vermieten. Außerdem starten die Campingplätze in die Saison.

Auf dem Campingplatz am Königsberger See geht es deshalb erst anderthalb Monate später los als gewöhnlich. „Unsere Saison beginnt offiziell im April und endet im Oktober“, sagt die Platzbetreiberin Lola Dannehl. Zwar könne der Platz erst am Freitag geöffnet werden, einige Radreisende seien aber zuletzt schon vorbeigekommen, um das Angebot des Imbiss’ zu nutzen.

Wegen der Corona-Krise kann die Platzbetreiberin Lola Dannehl erst anderthalb Monate später die Saison eröffnen.

Besonders für Christi Himmelfahrt rechnet Lola Dannehl mit vielen Ausflüglern. Für die würden am Imbiss Abstandsregeln von mindestens 1,50 Metern gelten. Das ist nach Ansicht der Betreiberin gut umsetzbar. „Wir haben ja genug Platz“, sagt sie. Demnach können Herrentag quasi „auf der Wiesn“ gefeiert werden –aber eben mit maximal 50 Besuchern vor Ort.

Als Gaumenfreuden soll es Leckeres aus der Feldküche und Lolas spezielle Bowle aus eigenem Wein geben. Die Sanitäranlagen bleiben für Besucher und Camper aber bis 25. Mai geschlossen.

Es gibt ausreichend Platz, um Abstände zu halten.

Dass er seine Ferienhäuser nun wieder vermieten darf, freut auch Matthias Dittmer aus Zempow. Er ist zudem Sprecher des Ortsverbands der Grünen in Wittstock und Heiligengrabe. Sein Verband begrüßt die Lockerungen ebenfalls, sieht aber auch Risiken in der „großen Bandbreite“. „Deshalb schlagen wir ein Phasenmodell vor“, sagt Matthias Dittmer.

Fünf Stufen der Wiedereröffnung

Demnach sollte zunächst der „sanfte Tourismus“, also Ferienhäuser und Campingplätze für Dauercamper ohne Essensangebot, für Berliner und Brandenburger wieder erlaubt sein. In einer zweiten Phase sollten Pensionen und kleine Landhotels bei Verzicht auf Buffets und Gemeinschaftsräume sowie Biergärten und Freiluftrestaurants wieder öffnen, Hausboote wieder vermietet werden dürfen.

Hotels, Restaurants und Campingplätze sollten erst in einer dritten Phase öffnen dürfen. In einer vierten Phase seien dann Ausflugsschiffe an der Reihe –auch für Gäste aus umliegenden Bundesländern. Insgesamt müsse die Auslastung auf 50 Prozent begrenzt sein.

Erst in einer fünften Phase spricht sich der Ortsverband der Grünen für die Öffnung des Tourismus für Urlauber aus allen Bundesländern aus. Zeitlich könnte die erste Phase seit dieser Woche und die fünfte zum Anfang der Sommerferien beginnen. Großveranstaltungen und Ereignistourismus blieben demnach untersagt, Abstands- und Hygieneregeln seien einzuhalten.

Matthias Dittmer vermietet Ferienhäuser i Zempow.

Von Auslastungsbeschränkungen hält die Vorsitzende des Tourismusvereins Wittstocker Land, Antje Biewald-Blumenthal wenig. „Jede Gastronomie ist anders“, sagt sie. Es komme auf gute Schutz- und Hygienekonzepte an und darauf, wie die Wirte sie umsetzen. „Die Unternehmen brauchen nun mal die Umsätze, um über den Winter zu kommen“, erklärt sie.

Auf der anderen Seite hat Antje Biewald-Blumenthal auch Verständnis für die vorsichtige und phasenweise Vorschläge der Grünen. „Eine zweite Corona-Welle will niemand“, sagt sie. Insgesamt geht die Vereinsvorsitzende zunächst von einer vorsichtigen Belebung des Tourismus in der Region aus.

Von Christian Bark