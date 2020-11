Wittstock

Es ist, als würde das Jahr 2020 gar nicht existieren: Der Wittstocker Carneval Club (WCC) verzichtet coronabedingt auf jegliche Aktivitäten zum 11.11., an dem zum Start in die neue Karnevalssaison sonst eigentlich immer ein buntes Programm über die Bühne geht – quasi als Appetitmacher auf die großen Abendveranstaltungen im Februar des folgenden Jahres. „Es gab zwar Ideen, wie wir eventuell etwas hätten anbieten können, aber wir haben uns dann doch mehrheitlich dazu entschieden, nichts zu machen“, teilt WCC-Präsident Egbert Schröder mit.

Es fällt alles aus

Neben dem närrischen Auftakt fallen auch das 30. Präsidententreffen der Interessengemeinschaft Prignitz im Karnevalverband Berlin-Brandenburg und die gesamte 33. Session, die eine ganz besondere werden sollte, aus. Die 33 ist in Karnevalskreisen eine ganze besondere Zahl.

Außergewöhnlich ist diese Session tatsächlich, wenn auch auf ganz andere Art als es sich die Karnevalisten vom WCC vorgestellt hatten. So bleibt ihnen nichts weiter übrig, als das zu tun, wozu derzeit die allermeisten Vereine verdammt sind: nämlich das Vereinsleben auf Eis zu legen.

33. Session auf 2022 verschoben

Die gesamte 33. Session ist jetzt auf das Jahr 2022 verschoben

worden – in der Hoffnung, dass bis dahin wieder Karneval gefeiert werden darf. Immerhin ist gesichert, dass es dann ein Prinzenpaar gibt.

Die derzeitige Situation ist bitter. Weil es keine Auftritte gibt, wird auch nicht trainiert – jetzt im Lockdown ohnehin nicht. Aber auch zuvor gab es kein echtes Training, sondern nur „Trockenübungen“, wie WCC-Präsident Egbert Schröder sagt. Das heißt, es fanden nur Einzelübungen statt. „So kann man natürlich keine Choreografien trainieren“, sagt WCC-Vorstandsvorsitzende Angelika Wagner. Aber auch aus Zeitgründen wären Übungen in kleinen Gruppen mit drei oder vier Teilnehmern – wenn zumindest diese wieder möglich wären – langfristig kaum sinnvoll, weil sich das Training dann über einen zu langen Zeitraum zöge.

Sorge um die Kinder im Verein

Der WCC befürchtet, dass aufgrund der langen Zwangspause besonders die 20 Kinder und Jugendlichen die Lust am Karneval verlieren könnten. „Die Kinder wollen natürlich zeigen, was sie gelernt haben. Die Auftritte, der Applaus, all das ist für sie das wichtigste“, sagt Egbert Schröder.

Die sinkende Motivation durch die missliche Lage ist gefährlich. „Das kann die Existenz des gesamten Vereins in Gefahr bringen“, sagt Angelika Wagner. Dagegen anzukämpfen, ist schwierig. Und doch versucht es der WCC.

Bemühungen um Halle als Trainingsort

Er bemüht sich zurzeit um eine städtische Halle als künftige Trainingsmöglichkeit. Dort wäre genügend Platz, um Abstände einzuhalten. Der aktuelle Trainingsraum in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock hingegen bietet nur wenigen Teilnehmern gleichzeitig Raum zum Üben. Hinzu kommt, dass laufende Kosten für den Raum weiterhin anfallen, obwohl kein Training stattfindet.

„Wer als Karnevalist heute in den Spiegel schaut, der hat Tränen in den Augen“, sagt Egbert Schröder. Wie sich der Verein künftig entwickeln wird, weiß niemand. „Wir müssen einfach schauen, wie es weitergeht“, stimmen er und Angelika Wagner überein.

Wegen der schwierigen Situation bittet der Wittstocker Carneval Club um Spenden: IBAN: DE 10 1605 0202 1620 0019 30; Verwendungszweck: Spende WCC. Bei Spenden über 50 Euro wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

Von Björn Wagener